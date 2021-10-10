С добрым утром! Красивые открытки и картинки с пожеланиями

Пожелайте хорошего утра своим близким

Осеннее утро — это время, когда солнышко уже встает позже. Просыпаешься, а на улице еще темно. А еще холодно, от чего совсем не хочется не то чтобы куда-то идти, но и вылезать из-под теплого одеяла. Еще этот день необычный, ведь в воскресенье выпадает двойная дата 10.10.2021, которая в нумерологии считается счастливой.

От того, с каким ты настроением проснешься утром, и будет зависеть настроение на целый день. Поэтому день нужно начинать с позитива.

Подарите немного радостных эмоций своим родным и близким, отправив им утреннее пожелание "Доброе утро", или запостив "утреннюю" картинку в соцсети. Таким образом, пожелания хорошего утра захватит большую аудиторию, соответственно и порадует большее количество людей.

"Телеграф" собрал для вас лучшие позитивные картинки с надписями для утренних приветствий и пожеланий, которые вы можете отправить своим родным.

Открытки и картинки с добрым утром

Открытки и картинки с добрым утром

Открытки и картинки с добрым утром

Открытки и картинки с добрым утром

Открытки и картинки с добрым утром

Открытки и картинки с добрым утром

Открытки и картинки с добрым утром

Открытки и картинки с добрым утром

Напомним, что 10 октября в народе отмечают праздник Савватия Пчельника. Также в этот день в мире — Международный день психического здоровья.