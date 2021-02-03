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С Днем ангела, Максим! Красивые поздравления на именины 3 февраля

С Днем ангела, Максим! Красивые поздравления на именины 3 февраля
Обновлено 10:39 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

3 февраля церковь чтит память преподобного Максима Грека, а это значит, что все парни, которых назвали именем святого отмечают свои именины.

Максим Грек - известный богослов и переводчик. Максим Грек был причислен к преподобным святым благодаря своей литературной деятельности и судьбе мученика. Ему молятся для крепости веры, при несправедливом притеснении власти или гонениях за веру, а еще прося разумения принципов православия.

Максим Грек

Специально по этому поводу "Телеграф" приготовил красивые поздравления с днем ангела Максима.

Имя Максим происходит от латинского слова "максимус", которое означает "величественный", "большой", "величайший".

Максимы по натуре экстраверты. Они очень коммуникабельные и веселые, способны быстро стать душой любой компании. Максимы - доброжелательны и всегда готовы прийти на помощь.

Телеграф собрал красивые открытки и картинки, которыми можно поздравить Максимов с именинами:

Именины Максима

Именины Максима

Именины Максима

Именины Максима

Именины Максима

Именины Максима

Именины Максима

Именины Максима

Именины Максима

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 187

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Поздравление, День ангела, Именины.
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