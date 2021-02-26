С днем ангела, Светлана! Красивые открытки и поздравления на праздник 26 февраля

26 февраля церковь почитает память преподобной Светланы (Фотины, Фотинии), а это значит, что все девушки, которых нарекли именем святой отмечают свои именины.

Преподобная Светлана чудом спаслась во время кораблекрушении. На обломках корабля, она приплыла к необитаемому острову, на котором отстраненно жил блаженный Мартиниан (Мартин). На острове Светлана стала обращаться к Богу, ежедневно молилась. Спустя 6 лет Светлана умерла.

Специально по этому поводу "Телеграф" приготовил красивые поздравления с днем ангела Светланы.

Имя Светлана многие лингвисты связывают со славянским языком. Его значение "светлая", "чистая душой", "незапятнанная". Также есть ученые, считающие, что имя произошло от греческого Фотиния и означает "свет".

Светлана очень искренний и открытый человек. Ей с легкостью удается заводить новые знакомства. Близких людей ценит и никогда не оставит в беде. Обладает простым и прилежным характером. Любит мечтать и фантазировать. Порой бывает слишком доверчивой.

Телеграф собрал красивые открытки и картинки, которыми можно поздравить Свет с именинами: