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Всемирный день театра 27 марта: открытки и картинки к празднику

Всемирный день театра 27 марта: открытки и картинки к празднику
Обновлено 09:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Международный профессиональный праздник всех театральных работников - Всемирный день театра - ежегодно отмечается 27 марта (World Theatre Day).

Дата праздника установлена в 1961 году на IX конгрессе Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО и  каждый год празднуется международными театральными обществами.

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27 марта - день памяти театра как достояние культуры и чествования всех рабочих театра: режиссеров, актеров, сценографов и билетеров.

По преданию, премьера первого театрального представления в Древнем Риме состоялось именно 27 марта, но историками это не было доказано.

"Телеграф" собрал самые красивые поздравительные открытки и картинки со Всемирным днем театра 27 марта:

Также "Телеграф" сообщает, что в субботу, 27 марта, церковники почитают память преподобного Венедикта Нурсийского, который обладал даром чудотворения.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Театры, Поздравление, Праздники, Открытки, Всемирный день театра.
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