С Днем ангела, Виталий! Красивые поздравления в открытках и картинках

5 мая церковь почитает память Виталия Александрийского, а это значит, что все парни, которых назвали этим именем отмечают свои именины.

Преподобный Виталий Александрийский жил во второй половине VI столетия. Еще в юности он пошел в монастырь и посвятил свою жизнь Богу. Когда ему исполнилось 60 лет он отправился в Александрию. Преподобный поставил себе цель "спасти" блудниц этого города. Он молился за них, и многих переубедил стать на правильны путь.

Имя Виталий произошло от римского родового имени Vitalis и означает "жизненный", "полный жизни", "живительный".

Мужчины с таким именем чаще всего спокойные и уверенные в себе. Они активные, жизнелюбивые, общительные и обладатели отличного чувства юмора. Однако Виталии также и темпераментны и эмоциональны, и от этого с ними не всегда бывает просто.

"Телеграф" приготовил подборку красивых открыток на русском и украинском языках для поздравления своих близких и знакомых Виталиев:

Также, на 5 мая в православной церкви припадает день Луки, которого считают покровителем врачей и живописцев. "Телеграф" подготовил для вас список запретов на этот день.