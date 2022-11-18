Был антиквариат, теперь на фронте, ведь другого нет – оккупантам выдали защиту 40-летней давности

Оккупанты будут защищать себя устаревшей броней

Потери, нанесенные оккупантам ВСУ, заставляют россиян применять оружие, место которому давно уже в музее. Тем не менее, некоторые его образцы оказываются на передовой из-за отсутствия альтернативы.

Как сообщает ТГ-канал СтратКом ВСУ, оккупанты жалуются, что пилотам армейской авиации выдали бронежилеты 70-х годов вместо самых современных бронежилетов "Вулкан-ВКС".

Чем плох БЖ-1, кроме возраста?

Как видно из названия, бронежилет БЖ-1 был одной из первых моделей бронезащиты именно для оснащения ею пилотов самолетов и вертолетов и ему присущи все плюсы и минусы этого.

Так, для лучшей защиты тела пилота БЖ-1 оснащен титановыми пластинами, что делает его надежнее, но в то же время намного более тяжелым – в полной комплектации такой жилет может весить до 10 кг.

При этом упоминаемый бронежилет "Вулкан-ВКС" весит втрое меньше – чуть более 3 кг и помимо защиты от осколков, как основного поражающего элемента, обладает еще и повышенными огнестойкими способностями.

Но выбора у пилотов оккупантов попросту нет, там прямо пишут, что "брони нет вообще, ни за какие деньги, плитники есть, плит (броневых – ред.) нет".

После Афганской войны СССР БЖ-1 стал весьма популярным у коллекционеров и кинематографистов, к примеру, именно его носили на себе актеры в советском фильме "Афганский излом".

С началом агрессии рф имевшиеся бронежилеты оказались в продаже на различных электронных аукционах, но даже в российском сегменте покупателей на него нет, поскольку все стараются найти более удобные и современные модели. К примеру, выставленный на аукцион за 10 000 рос. руб (6100 гривень – ред.) так и не нашел себе покупателя за месяц.

В Украине выставленный на продажу всего за 2000 гривень БЖ-1 с началом агрессии рф просто подарили.

Ситуация с оружием в рф настолько плоха, что для обстрела Киева 17 ноября использовались ракеты с пустой болванкой, поскольку ракета Х-55 была изъята из ядерного арсенала, то есть ракет у оккупантов остается все меньше.