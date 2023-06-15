Смерть курсантов в Харькове: родные и друзья требуют справедливого наказания виновных

Начальник кафедры мог накричать, обматерить или наказать, заставив бегать в противогазах весь курс.

Заведующий кафедрой Национального университета гражданской защиты Украины, курсанты которого погибли при разборке снаряда, уволен и будет находиться под домашним арестом, пока будет продолжаться расследование. Последнее обстоятельство, как и в целом попытка вуза замалчать трагедию, вызвало беспокойство в ближайшем кругу ребят – однокурсники и родные переживают, чтобы дело "не спустили на тормозах".

Взрыв произошел во время очередного "подхода" к выполнению задачи

12 июня сначала полиция, а затем и прокуратура сообщили, что под подозрением из-за гибели курсантов Евгения Кочетова и Роман Слипца оказался начальник кафедры пиротехнической и специальной подготовки факультета гражданской защиты НУГЗУ. На странице подразделения университета отмечено, что с декабря 2021 года этот пост занимает Александр Шевчук. Уже установлено, что именно он принес в учебный корпус 152-миллиметровый снаряд и впоследствии поручил студентам его разобрать.

"Там был не один снаряд, а еще гранаты, ВОГ (осколочный боеприпас) – их Шевчуку, кажется, кто-то из знакомых передал, – рассказал на условиях анонимности один из курсантов. – Вот он и распределил, кому что делать. Роме Слипцу и Жене Кочетову сказал убрать взрывчатое вещество из артснаряда, помыть, покрасить, чтобы получился макет. Фактически они первыми попались ему под руку. Ребята пытались объяснить, что они этого не смогут сделать, но начальник кафедры стоял на своем. При этом у нас нет ни опыта, ни допусков, мы вообще к боевым боеприпасам и подходить не можем".

Так выглядят обломки взорвавшегося боеприпаса, убившего двух молодых парней

Остальные курсанты добавляют, что отказаться от выполнения указаний начальника кафедры было почти невозможно. Потому что он мог накричать, используя нецензурную лексику, или наказать, например, заставить бегать в противогазах весь курс. А в этом случае рычагом давления, по версии прокуратуры, стала угроза не пустить студентов в увольнение.

"Когда Женя звонил мне, говорил, что начальник кафедры дал им с Ромой опасное задание, которое они не хотят выполнять, – рассказала девушка Евгения Арина. – В общем об этом преподавателе он рассказывал как о неуравновешенном человеке, который унижает других и получает от этого удовольствие, при этом как курсантов, так и подчиненных".

Евгений Кочетов родом из Приморска Запорожской области, который сейчас находится в оккупации

"Женя и Рома при первой возможности бросали это дело, но Шевчук все время им напоминал о снаряде и требовал его "доделать", – говорит еще один курсант. – Они ему предлагали хотя бы использовать для этого что-то вроде [мини-мойки высокого давления] Kärcher, но услышали: "Дураки! Ну где я его возьму? Чайник, арматура, молоток и – вперед".

Роман Слипец из Луганщины, вместе с Евгением они были третьекурсниками

Во время очередного "подхода к заданию" в каптерке, где над его выполнением работали Евгений и Роман, раздался взрыв. Ребята, которые через стену как раз готовились к экзамену, сначала подумали, что это был "прилет", бросились оказывать помощь своему раненому товарищу, которого задело обломками.

"Перемотали ему голову футболкой, вывели на улицу, где передали нашим медикам. Уже там я разглядел здание и понял, что взорвалось внутри, – говорит один из однокурсников погибших парней. – Потом услышали крики, что у кого-то ампутация…"

Последствия взрыва — разгромленные помещения и два убитых курсанта.

Евгения и Романа извлекли из-под завалов еще живыми, но по дороге в больницу от полученных тяжелых травм они скончались. Еще один курсант Дмитрий Солодовников, который был травмирован (врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и осколочное ранение теменной области головы) провел в больнице несколько дней, прошел курс лечения и вернулся к учебе.

Следователи и прокуроры ходатайствовали об аресте подозреваемого

Поскольку трагедия произошла еще 31 мая, прощались с Евгением Кочетовым и Романом Слипцом 3 июня в Харькове. На церемонии не было их родителей, потому что они находятся на оккупированных территориях (Евгений – родом из Приморска Запорожской области, а Роман – с Луганщины). Кроме того, не смогли на нее попасть и все желающие провести в последний путь ребят.

"Минут за 40 до церемонии было изменено место прощания, думаю, чтобы пресса не попала и не могла ни с кем пообщаться, – говорит однокурсник погибших. – В целом в нашем универе не объявили траура, продолжили проводить все мероприятия, и даже ничего не написали на сайте о ребятах. Это стало просто шоком. Как так?"

Место прощания в последний момент было изменено, возможно, из-за желания ограничить доступ журналистов.

Действительно, на официальных страницах Нацунивера гражданской защиты есть только одно сообщение о чрезвычайном происшествии без какой-либо конкретики. Там даже говорится, что погибли сотрудники Госслужбы чрезвычайных ситуаций, а не курсанты. В комментариях СМИ во время гражданской панихиды спикер университета Виктория Коленко сообщила, что по факту трагедии комиссия аппарата ГСЧС проводит служебное расследование. Кроме того, отстранены от работы четыре человека, ответственные за учебный процесс.

Позже стало известно, что начальник кафедры пиротехнической и специальной подготовки факультета гражданской защиты Александр Шевчук, которому было сообщено подозрение, уволен из университета. Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальник следственного управления Сергей Болвинов. Кстати, событие имело предварительную квалификацию "совершение умышленного убийства двух лиц" (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), но сейчас уже речь идет об "убийстве двух лиц, совершенном по неосторожности" (ч. 2 ст. 119 УКУ).

Правоохранители уже назначили более десятка экспертиз по установлению обстоятельств трагедии

"Начальник кафедры, курсанты которой взорвались, — под круглосуточным домашним арестом, — отметил также правоохранитель . — Наши следователи и прокуроры ходатайствовали перед следственным судьей об аресте подозреваемого без права внесения залога. Но судья избрал другую меру пресечения для начальника кафедры пиротехнической и специальной подготовки Национального университета гражданской защиты. Учитывая имеющиеся доказательства, убежден, что это судебное решение будет обжаловано".

Именно такое решение суда по поводу меры пресечения вызвало возмущение среди тех, кто лично знал погибших. Они предполагают, что снисходительность судьи может быть объяснена родственными связями преподавателя.

Александр Шевчук руководит кафедрой с 2021-го года, сейчас он уволен.

"Мы сделали только полдела, теперь нужно сделать так, чтобы у этой семьи Шевчуков не хватило денег отмазать своего сынка, – такой эмоциональный пост написал один из знакомых ребят в соцсетях. – Мы знаем, что его отец, а именно начальник Главного управления ГСЧС Украины в Винницкой области, полковник службы гражданской защиты Шевчук Руслан Богданович имеет много связей и в своем округе много влиятельных людей, также ему будет не жалко забросить за своего сына большую "котлетку". Его должны были оставить в СИЗО, но, возможно, первый взнос к следственному судье зашел и ему избрали круглосуточный домашний арест. Если мы дальше не будем освещать это событие, их семье будет легче проплатить и где-то занести свои "грязные" деньги людям, которые на убийстве ребят хотят заработать и получить хорошие должности».

"Виноваты должны быть наказаны. Связи, влиятельные люди, большие деньги стоят жизни молодых парней? Нет, однозначно, нет. Такие люди хотят избежать наказания, сбросить ответственность на других невиновных. Сделать все возможное, чтобы их забыли…", — пишет еще один из однокурсников.

Друзья ребят активно совершают репосты, надеясь на справедливое наказание для виновных.

"От начальника кафедры извинений перед семьями не было, как и предложений помощи, знаем это от мамы Жени, с которой общаемся, – говорит Арина. – Отношение – похоронили и забыли".

"То, что дело хоть как-то сдвинулось с места, я имею в виду сообщение о подозрении Шевчука – это хорошо, но это не конец. Он на свободе, а должен быть в СИЗО. Мы должны бороться, придать максимальную огласку трагедии, чтобы в конце концов концов виновный был наказан", - говорит однокурсник погибших ребят.

Напомним, при расследовании дела следователи допросили 68 свидетелей и шестерых потерпевших и назначили 12 экспертиз.