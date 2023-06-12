Двое курсантов погибли в Харькове: официально назван подозреваемый по делу

К ответственности за гибель курсантов-пиротехников может быть привлечен завкафедрой

На 13-й день после чрезвычайного происшествия, в результате которого погибли два курсанта Национального университета гражданской защиты Украины, правоохранители назвали подозреваемого. Им стал начальник кафедры пиротехнической и специальной подготовки.

Как сообщал "Телеграф", днем 31 мая в университетском общежитии взорвался снаряд. Два третьекурсника — Евгений Кочетов и Роман Слепец, пытавшиеся по приказу одного из преподавателей сделать из боеприпаса макет, погибли, еще несколько ребят, находившихся в помещении рядом получили ранения.

"Начальнику кафедры пиротехнической и специальной подготовки факультета гражданской защиты Национального университета гражданской защиты Украины сообщили о подозрении по статье "Убийство, совершенное по неосторожности двух человек", — сообщил на странице в Facebook заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальник следственного управления Сергей Болвинов. — Его двое курсантов взорвались из-за детонации боеприпаса в учебных помещениях и погибли. В ходе расследования этого дела мы уже допросили 68 свидетелей и шестерых пострадавших. Назначили двенадцать экспертиз. Эксперты, криминалисты, следователи, взрывотехники неоднократно выезжали в учебный центр, чтобы установить все обстоятельства этой трагедии. Следователи установили, что подозреваемый преподаватель доставил фугасный снаряд 152 калибра на территорию, где проходили обучение курсанты, оставил на хранение в одном из помещений. Далее, нарушив все должностные инструкции, начальник кафедры дал указание курсантам разобрать этот боеприпас, чтобы сделать из него макет".

В полиции отмечают, что продолжают проводить беспристрастное расследование дела и выражают соболезнования родным погибших курсантов. Кстати, семьи и Евгения, и Романа живут на оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей и не смогли попрощаться с ребятами, похороненными в Харькове.