Трагедия с ребенком в спорткомплексе под Киевом: "крайним" оказался тренер

Строительство Olympic Village вели с нарушениями, и его деятельность оказалась не совсем законной.

Купание в озере на территории частного спортивно-оздоровительного комплекса Киевской области закончилось смертью для десятилетнего парня. Правоохранители видят вину в этом тренера лагеря, который должен был заниматься детьми. По крайней мере, пока только он является фигурантом уголовного дела и, по решению суда, находится под домашним арестом. Но проверки по этому делу продолжаются и, возможно, будут названы и другие лица, действия или бездействие которых привели к утоплению ребенка.

Сайт "Телеграф" пытался разобраться в непростом деле.

Водные развлечения на озере

Трагедия произошла 3 августа на территории Olympic Village – загородного спортивно-оздоровительного комплекса с природным озером и рестораном в селе Ходосовка Киевской области. Его строительство восемь лет назад сопровождалось скандалом. Журналисты проекта Bihus.Info выяснили, что оно происходил на 11 гектарах, принадлежавших ГП "Украинский центр обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте", и где располагался санаторий для работников отрасли.

Строительство комплекса сопровождалось скандалом с хищением бюджетных средств.

Путем определенных манипуляций имущество вместе с землей получила компания семьи Алексея Кривопишина, бывшего руководителя Юго-Западной железной дороги. И фактически с использованием ресурсов и рабочей силы этого предприятия была построена гостиница с бассейном, теннисными кортами, футбольными полями и т.д. Схему чиновник придумал просто шикарную — на государственные средства покупались оборудование и материалы, которые списывались как благотворительная помощь Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, но использовались для создания частных владений, о чем сообщает YouControl.

Проверки эти факты подтвердили, было открыто уголовное производство, кроме того, огласка стоила Кривопишину должности, но через некоторое время он восстановился через суд и даже работал советником городского головы Киева. Также СМИ обнародовали в 2016 году информацию об аресте имущества "Olympic Village" с запретом им распоряжаться. Но в открытых источниках отсутствует информация о том, чем завершилось в суде дело с хищением средств "Укрзализныци".

Вместо этого комплекс работает — в сети есть и реклама, и отзывы отдыхающих за последние годы. При этом на официальном сайте заведения отсутствует информация о владельцах или руководителе. Не удалось выяснить, кто управляет комплексом и в телефонном режиме. Работники никаких фамилий не называют, говорят, что директор либо уехал, либо занят, обещают передать контакты для связи, но на нее пока никто не вышел.

Водные развлечения на сайте комплекса представлены как преимущество пребывания детей в лагере

На странице комплекса также содержится реклама летнего футбольного лагеря, в программе которого тренировки с "португальским тренером", также предусмотрена досуговая организация, в том числе "водные развлечения на озере". Также отмечено, что это естественный водоем, но в каком он состоянии, разрешено ли в нем купаться, неизвестно. По словам и.о. Ходосовского сельского головы Виктора Москалюка, этот объект находится за пределами населенного пункта на границе с другой громадой и контроль за ним "не в компетенции" органа местного самоуправления.

В комментарии о происшествии глава полиции Киевской области Андрей Небитов отмечал, что озеро имеет глубину 9 метров. При этом Правилами охраны жизни людей на водных объектах Украины (утверждены Приказом МВД №301 от 10.04.2017 года) определено: "Глубина в зоне водного объекта, прилегающая к пляжу и отведенная для купания, должна быть в пределах 1,5 -1,75 м". Этот участок должен быть обозначен буями оранжевого или красного цвета. Кроме того, места массового отдыха должны быть оснащены стендами со спасательными средствами и наблюдательными башнями. На фото и видео (рекламных и обнародованных правоохранителями) ничего из вышеперечисленного не видно.

Тело пропавшего ребенка на озере, глубина которого достигает 9 метров, искал водолаз.

А отдельным пунктом прописано, что руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности "заключают договор с аттестованной аварийно-спасательной службой на аварийно-спасательное обслуживание, создают спасательные посты, организуют постоянное дежурство спасателей, снабжают их спасательными и медицинскими средствами". Также обязательным перед началом купального сезона является получение документов по обследованию и очистке дна акватории пляжа. Выполнил ли эти требования комплекс — неизвестно.

Неофициальный характер работы

Открытым остается вопрос и законности функционирования детского лагеря при частном комплексе. Глава областной полиции в комментарии о гибели мальчика отмечал, что с 2017 (!) года в него набирали детей по объявлению со всей Украины. В этом году с ними работал 35-летний тренер "по устной договоренности с хозяевами". То есть он не был трудоустроен, такой же "неофициальный характер" носит и работа заведения. Об этом говорится и в сообщении Обуховского районного суда Киевской области, который рассматривал ходатайство прокурора об избрании для подозреваемого меры пресечения.

Фигурантом дела о гибели малолетнего ребенка сейчас является 35-летний тренер.

— Досудебное расследование установило, что подозреваемый вместе с восемью малолетними детьми с целью отдыха отправились на пляж и озеро, расположенные на территории СОК Olympic Village, где дети без надлежащего ухода и контроля со стороны тренера по времени пребывания, а также сохранения безопасного расстояния от берега, находились в водоеме, — отмечают в суде. — Достоверно зная, что один из мальчишек не умеет плавать, подозреваемый заведомо оставил вышеуказанных детей без помощи и надзора в общественном месте в опасном для жизни состоянии. Десятилетний мальчик, находившийся в водоеме, во время купания попал в состояние, в котором был лишен возможности принять меры к самосохранению, что привело к его гибели, а именно – утоплению в воде.

В рекламе лагеря развлечения выглядели так, а в жизни превратились в трагедию

Таким образом, действия тренера квалифицированы именно как "оставление в опасности" (ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины), за что в случае наступления смерти человека предусмотрено наказание от 3 до 8 лет за решеткой. Прокурор настаивал на том, чтобы его взяли под стражу, но следственный судья отклонил это ходатайство, поскольку принял во внимание "положительные характеристики, отсутствие судимостей, наличие постоянных социальных связей, должное процессуальное поведение, а также ходатайство около двух десятков родителей воспитанников тренера" . На время следствия мужчина будет находиться под домашним арестом.

Следует отметить, что в пресс-службе ГУ Нацполиции Украины в Киевской области подтвердили, что родители устраивали детей в лагерь без подписания каких-либо договоров. То есть они вступились за человека, который, не имел никаких обязательств ни перед ними, ни перед заведением, при котором действовал лагерь. И не факт, что сам комплекс имел разрешительные документы на деятельность по организации детского отдыха в таком формате. В полиции не ответили на вопрос относительно их наличия, отмечая, что выяснение всех обстоятельств по этому делу еще продолжается.

*Как дальше будут развиваться события вокруг трагической гибели 10-летнего парня, и появятся ли по делу другие подозреваемые, "Телеграф" сообщит дополнительно.