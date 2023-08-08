Трагедія з дитиною у спорткомплексі під Києвом: "крайнім" виявився тренер

Будівництво Olympic Village вели із порушеннями, і діяльність його виявилася не зовсім законною.

Купання в озері на території приватного спортивно-оздоровчого комплексу на Київщині закінчилось смертю для десятирічного хлопця. Правоохоронці вбачають вину у цьому тренера табору, що мав опікуватися дітьми. Принаймні поки лише він є фігурантом кримінальної справи і, за рішенням суду, перебуває під домашнім арештом. Та перевірки у цій справі тривають і, можливо, будуть названі і інші особи, дії чи бездіяльність яких призвела до утоплення дитини.

Сайт "Телеграф" намагався розібратися в непростій справі.

Водні розваги на озері

Трагедія сталася 3 серпня на території Olympic Village — заміського спортивно-оздоровчого комплексу з природним озером і рестораном у селі Ходосівка Київської області. Його будівництво вісім років тому супроводжувалось скандалом. Журналісти проєкту Bihus.Info з'ясували, що воно відбувалось на 11 гектарах, що належали ДП "Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті", і де розташовувався санаторій для працівників галузі.

Будівництво комплексу супроводжувалось скандалом з розкраданням бюджетних коштів.

Шляхом певних маніпуляцій майно разом із землею отримала компанія родини Олексія Кривопішина, колишнього керівника Південно-Західної залізниці. І фактично з використанням ресурсів і робочої сили цього підприємства було зведено готель с басейном, тенісними кортами, футбольними полями тощо. Схему посадовець вигадав просто шикарну — на державні кошти купували обладнання та матеріали, які списували як благодійну допомогу Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі, але насправді використовували для створення приватних володінь, про що повідомляє YouControl.

Перевірки ці факти підтвердили, було відкрито кримінальне провадження, крім того розголос коштував Кривопішину посади, але через деякий час він поновився через суд і навіть працював радником міського голови Києва. Також медіа оприлюднювали 2016 року інформацію про арешт майна Olympic Village з забороною ним розпоряджатися. Але у відкритих джерелах відсутня інформація про те, чим завершилось у суді справа з розкраданням коштів "Укрзалізниці".

Натомість комплекс працює — в мережі є і реклама, і відгуки відпочивальників за останні роки. При цьому на офіційному сайті закладу відсутня інформація про власників чи керівника. Не вдалось з'ясувати, хто керує комплексом і в телефонному режимі. Працівники жодних прізвищ не називають, кажуть, що директор або виїхав, або зайнятий, обіцяють передати контакти для зв’язку, але на нього поки ніхто не вийшов.

Водні розваги на сайті комплексу представлені як перевага перебування дітей у таборі

На сторінці комплексу також міститься реклама літнього футбольного табору, в програмі якого тренування з "португальським тренером", також передбачена організація дозвілля, в тому числі "водні розваги на озері". Також зазначено, що це природна водойма, але в якому вона стані, чи дозволено в ній купатися, невідомо. За словами в.о. Ходосівського сільського голови Віктора Москалюка, цей об’єкт знаходиться за межами населеного пункту на кордоні з іншою громадою і контроль за ним "не в компетенції" органу місцевого самоврядування.

В коментарі про надзвичайну подію голова поліції Київської області Андрій Нєбитов зазначав, що озеро має глибину 9 метрів. При цьому Правилами охорони життя людей на водних об’єктах України (затверджені Наказом МВС №301 від 10.04.2017 року визначено: "Глибина в зоні водного об’єкта, що прилягає до пляжу і відведена для купання, має бути в межах 1,5-1,75 м". Ця ділянка повинна бути позначена буями оранжевого чи червоного кольору. Крім того, місця масового відпочинку повинні бути оснащені стендами з рятувальним засобами і спостережними вежами. На фото та відео (рекламних і оприлюднених правоохоронцями) нічого з вищепереліченого не видно.

Тіло зниклої дитини на озері, глибина якого сягає 9 метрів, шукав водолаз.

А окремим пунктом прописано, що керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності "укладають договір з атестованою аварійно-рятувальною службою на аварійно-рятувальне обслуговування, створюють рятувальні пости, організовують постійне чергування рятувальників, забезпечують їх рятувальними та медичними засобами". Також обов'язковим перед початком купального сезону є отримання документів щодо обстеження й очищення дна акваторії пляжу. Чи дотримався цих вимог комплекс — невідомо.

Неофіційний характер роботи

Відкритим залишається питання і законності функціонування дитячого табору при приватному комплексі. Очільник обласної поліції в коментарі про загибель хлопця, наголошував, що з 2017 (!) року в нього набирали дітей за оголошенням із усієї України. Цього року з ними працював 35-річний тренер "за усною домовленістю з господарями". Тобто він не був працевлаштований, такий самий "неофіційний характер" має і робота закладу. Про це йдеться і в повідомленні Обухівського районного суду Київської області, який розглядав клопотання прокурора про обрання для підозрюваного запобіжного заходу.

Фігурантом справи про загибель малолітньої дитини наразі є 35-річний тренер.

— Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний разом із вісьмома малолітніми дітьми з метою відпочинку відправились на пляж та озеро, що розташовані на території СОК Olympic Village, де діти без належного догляду та контролю зі сторони тренера щодо часу перебування, а також збереження безпечної відстані від берега, знаходились у водоймі, — зазначають у суді. — Достовірно знаючи про те, що один із хлопчаків не вміє плавати, підозрюваний завідомо залишив вищевказаних дітей без допомоги та нагляду у громадському місці в небезпечному для життя стані. Десятирічний хлопчик, який перебував у водоймі, під час купання, потрапив у стан, в якому був позбавлений можливості вжити заходів до самозбереження, що призвело до його загибелі, а саме – утоплення у воді.

В рекламі табору розваги виглядали так, а в житті перетворились на трагедію

Таким чином дії тренера кваліфіковані саме як "залишення в небезпеці" (ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України), за що у разі настання смерті людини передбачено покарання від 3 до 8 років за ґратами. Прокурор наполягав на тому, щоб його взяли під варту, але слідчий суддя відхилив це клопотання, бо взяв до уваги "позитивні характеристики, відсутність судимостей, наявність сталих соціальних зв'язків, належну процесуальну поведінку, а також клопотання близько двох десятків батьків вихованців тренера". Тож на час слідства чоловік перебуватиме під домашнім арештом.

Варто зазначити, що у прес-службі ГУ Нацполіції України в Київській області підтвердили, що батьки влаштовували дітей у табір без підписання будь-яких договорів. Тобто вони вступились за людину, яка, виходить, не мала жодних зобов'язань ні перед ними, ні перед закладом, при якому діяв табір. І не факт, що сам комплекс мав дозвільні документи на діяльність з організації дитячого відпочинку у такому форматі. В поліції не відповіли на запитання, щодо їх наявності, наголошуючи на тому, що з'ясування всіх обставин у цій справі ще триває.

*Як далі розвиватимуться події навколо трагічної загибелі 10-річного хлопця, і чи з'являться у справі інші підозрювані, "Телеграф" повідомить додатково.