Учительство "на селе": почему географ из Херсона третий год работает в школе на Прикарпатье

Отбор был столь серьезным, что из 400 кандидатов на преподавание в селах отобрали только 30 человек

Пока большая часть молодежи стремится попасть в большие города и там строить карьеру, 24-летняя Алина Краевская из Херсона уже третий год живет и работает в селе Пядики на Прикарпатье. Выбор этот она сделала сознательно и совмещает преподавание географии в местной школе с учебой, разработкой проектов и волонтерством.

О вызовах, которые нужно было преодолеть, соцсетях и перспективах возвращения детей после оккупации в украинскую систему образования "Телеграф" поговорил с молодой учительницей.

Отчислилась из вуза и пошла… учиться

— Вы родом из села Сергеевка на берегу Сиваша, много ли в детстве путешествовали по Украине? Может, это повлияло на выбор профессии?

— В детстве мы часто ездили с родителями, бабушкой в Крым, потому что он совсем рядом. Часто посещали Ялту, Гурзуф, Алушту, Алупку, и таким образом я больше узнавала полуостров, чем родную Херсонщину. Конечно, после оккупации Крыма такие поездки стали невозможными, и я два года просто сидела дома.

— А другие регионы, например Карпаты, не было желания изучить?

— Только раз, когда мне было 10 лет, побывала в Винницкой области. И все. Больше никуда не ездила, потому что хватало и Крыма, ведь там и море, и горы, и возможности для оздоровления, так что просто не было нужды что-то другое искать. Кроме того, с Западом Украины довольно неудобное транспортное сообщение и путешествия отнимали много времени, поэтому выбор был очевиден. Но когда полуостров стал недоступен, мне было очень грустно, что я мало путешествую.

В Крым в детстве Алина ездила с родными постоянно, но после его оккупации полуостров стал недоступным.

Повлияли ли эти поездки на выбор профессии, здесь интересная ситуация. Я с детства хотела быть ученой, чтобы исследовать мир, открывать что-то новое, что-то улучшать. Сначала планировала стать экологом, но когда уже дошло дело до поступления, то на каком-то сайте прочла о менеджерах по туризму. Подумала, что это может быть полезно для нашего региона, потому что на Сиваше мало развита инфраструктура, а туристическая — вообще никакая. И я нашла такую специальность в Херсонском государственном университете, подала документы. Но в конце концов учиться начала на новой тогда специальности "Науки о земле", куда прошла на бюджет. В ней в комплексе были разные дисциплины – и география, и геология, и климатология, и геодезия, и туризм. И уже в студенческие годы начала для себя открывать всю Украину и активно путешествовать.

Мечта изучать горы сбылась на новом месте, в частности, Алина покорила Говерлу.

— Но ведь это была не педагогическая специальность, каким образом вы присоединились к образовательной программе?

— По окончании бакалаврата поступила на магистратуру, но быстро поняла, что это не мое. Началась дистанционка, мне было очень сложно в плане мотивации. Плюс я начала работать: на местных выборах присоединилась к гражданской сети "ОПОРА", писала им тексты. И мне захотелось вызова, найти больше смысла в своей жизни, сосредоточиться на том, что меня двигало вперед, давало надежду. Тогда я отчислилась из вуза и пошла… учиться. Это был "Открытый университет реформ", образовательный проект для молодежи, где мы говорили об изменениях, происходящих в разных областях, в том числе и в образовании. И я подумала, что в принципе я тот человек, который может работать с детьми. Хотя у меня и не было такого опыта, разве что заботилась о младшей сестре и кузенах.

И в это время мне попалось на Facebook объявление о наборе на программу "Учи для Украины", которая предусматривает привлечение молодежи к учительству в малых населенных пунктах. Первая реакция была: "Боже, есть такие сумасшедшие люди, которые могут все бросить, куда-то уехать, еще и преподавать в школе". И так вышло, что этим человеком стала я.

В Херсонском университете Алина избрала новую специальность "Науки о земле".

— Насколько серьезным был отбор и как вам удалось заполнить отсутствие профильного педагогического образования?

— Когда я подавалась, из 400 кандидатов отобрали плюс-минус 30. С теми, кто подавал заявки, проводили интервью. Далее кандидаты проходили предметный тест, на котором должны были показать знания по предмету, который хотели бы преподавать. Затем в центре оценки несколько часов участники выполняли практические групповые и индивидуальные упражнения по преподаванию, командному взаимодействию и работе с учащимися. А еще я и остальные будущие учителя проводили фрагмент урока в течение семи минут. Я тогда еще не ориентировалась во времени, не понимала, сколько занимает объяснение темы, как взаимодействовать с классом для лучшего ее усвоения. Делала все интуитивно. На том этапе у меня было много сомнений, действительно ли мне это нужно. К тому же, я рассматривала еще один вариант работы в Херсонской ОГА, связанной с туризмом. Но когда меня окончательно отобрали, начался "Летний институт", формирование нашего сообщества молодых педагогов, я решила идти дальше.

Программа "Научи для Украины" собрала мотивированную молодежь, которая готова отдать два года для развития образования на селе.

- Была ли возможность выбрать, где именно работать? Как вы отреагировали на новость, что придется ехать за сотню километров от родной Херсонщины?

— Нам сразу говорили, что в Ивано-Франковской области очень мало вакансий, хотя многие участники программы хотели попасть именно в этот регион. Я больше рассчитывала на Киевскую область, в которую легко добираться из Херсонской, также думала об Одесской. И вдруг я еду в село Пядики на Франковщине. Это предложение получила в день своего рождения, мне было и странно, и страшно, но был и восторг, потому что я хотела кардинальных перемен. Я пообщалась с директором местного лицея Виталием Алексеевичем, мне он казался очень приветливым человеком. Мы поладили и я подумала: "Ну все! Моя школа. Я должна там быть". И 20 августа 2021 года я переехала "с концами".

Первый рабочий день и шесть уроков

— На месте, каким оказалось село, были бытовые трудности, с которыми пришлось столкнуться?

— Пядики довольно богатое село и немаленькое. Если в родной Сергеевке проживало 600-700 человек, то здесь более 3500, соответственно, и учеников в школе больше. Дом, в котором меня поселили, со всеми удобствами, с этим вопросов не возникает. Сложно было со средой, в которой очутилась. Когда приехала, было тепло и солнечно, но потом погода резко изменилась – ощутимо похолодало, постоянно было облачно, другое давление. Я в таком климате с низкими температурами никогда не жила, и меня все это немного подавляло, влияло на самочувствие. Было сложно заставить себя вылезти из постели, собраться с мыслями и прийти в школу не насупленной. Хотя бывало разное и я объясняла детям, что иметь плохое настроение тоже окей.

Что касается уроков, то я всегда очень стеснялась говорить на публике, при том, что с детства выступала повсюду — танцевала, пела. А тут у меня первый рабочий день и шесть уроков, я пришла после них домой и лежала без сил. Мне было физически очень сложно так много говорить. Но это моя особенность, которая была до начала работы в школе.

— Не столкнулись со стороны коллег с предвзятым отношением из-за отсутствия педагогического опыта?

— Время от времени кое-кто давал советы, как лучше поступить в том или ином случае. И я нормально реагирую, когда люди хотят помочь. К тому же я постоянно совершенствую свои умения, потому что программа подразумевает поддержку и тренинги. И моя молодость в определенном смысле имеет свои преимущества, потому что у меня нет хозяйства, собственных детей, поэтому я могу быстренько собраться и организовать учеников на экскурсию или какую-нибудь поездку. Вот в этом году мы с коллегой Таней, тоже переехавшей в Пядики, работаем над внедрением проектного обучения в нашем лицее. И в его рамках повезли восьмиклассников в Киев на 10-й Международный анимационный фестиваль Linoleum 2023, где они могли посмотреть короткометражки, созданные подростками. А еще мы с ними посетили киностудию Film.UA, где снимали мультфильм "Мавка. Лесная песня", фильм "Сторожевая застава".

Во время поездки в столицу восьмиклассники познакомились с работой киностудии и творчеством сверстников.

— С детьми не возникало проблем за два года работы? Возможно, старшеклассники не очень серьезно относились к учительнице, которая не намного старше?

– Действительно, у меня с учениками небольшая разница в возрасте. Иногда это помогает быстрее найти общий язык с подростками. Часто наши интересы совпадают, что улучшает ситуацию на этапе знакомства. Иногда бывает сложно. Подростки любят испытывать новых учителей, проверяют, насколько те отстаивают личные границы, поэтому очень важно следить за этим. Следует, в частности, показывать, что между нами есть разница, но и не быть слишком отдаленной от них.

— Удается ли заинтересовать учеников географией? И, кстати, также на уроках сейчас нужно заполнять контурные карты? Очень скучная задача, по-моему.

— Меня больше интересует получение детьми практических навыков, чем слепое следование программе или использование таких методов, к которым все привыкли. Карты, конечно, присутствуют на уроках, мы используем разные — электронные и печатные, физические, политические и учебные топографические. Последние, например, нам помогла приобрести для лицея подписница из соцсети Х (бывший Twitter). И по этим картам мы разбираем, как определять географические и прямоугольные координаты, как ориентироваться на местности. Этот навык очень важен, например, в военном деле.

Урок на улице – почему нет? Учащихся Алина учит не просто ориентироваться в картах, но и применять знания на практике.

Контурные карты использую для проверки знаний, в частности, рельефа или административно-территориального устройства Украины. Знания улучшились в определенной степени из-за воздушных тревог, потому что в приложениях дети видят, что сначала их объявляют на востоке и юге — в Запорожской, Донецкой, Херсонской области, а уже опасность доходит до нас. И таким образом они видят, что география – это такой комплекс знаний и навыков, который может быть полезен в повседневной жизни.

— С началом войны, когда постоянно звучат тревоги, а обучение некоторое время было в онлайн-формате, как поддерживали мотивацию детей, потому что вы говорили, что у вас на дистанционке с ней было плохо.

— Во время дистанционного обучения следует постоянно поддерживать связь с учениками. На онлайн-уроках я проводила различные упражнения-"ледоломы", которые помогают создать благоприятную среду для обучения, давала простор для общения друг с другом. Потому что для некоторых учеников школа прежде всего взаимодействие со сверстниками. Если его не будет во время онлайн-обучения, то и мотивации посещать эти уроки тоже не будет. А во время воздушной тревоги мы делаем все, чтобы дети чувствовали себя в безопасности настолько, насколько это возможно. Потому иногда уроки откладываются, мы начинаем играть в развивающие игры, танцевать, петь. Я использую такие ситуации для неформального общения с учащимися.

Соцсети, молодежное пространство и волонтерство

— Вы упомянули о помощи, полученной через соцсети. Вы присутствуете в разных, где-то страницы более активны, где-то меньше. В одном из сообщений пожаловались, что ТикТок – ваш друг и враг со скрином вопроса от ученика о домашнем задании под постом о пенисе ехидны.

— Я не восприняла эту ситуацию критически, посмеялась и объяснила в комментариях, что в университете мы изучали эндемиков (растения или животные, встречающиеся на очень ограниченной территории) и мне как-то попалось в ленте видео о кенгуру, потом о ехидной. И я на это отреагировала в шутку. В целом для меня соцсети – среда для самовыражения и возможность получить поддержку. Как уже упоминала, находятся люди, которые помогают с учебными принадлежностями — передают не только качественные карты, но и компасы, тематические книги.

Пока это короткие сообщения о том, что происходит со мной, но я настраиваю себя на то, что должен рассказывать о своей деятельности больше, даже о том, что происходит на уроках, каким становится украинское образование, какой подход сейчас применяется. Ибо обычный, когда ты берешь учебник, контурную карту, атлас и работаешь на своем рабочем месте, не делая ни шага вперед, ни шага назад, уже не работает. Сейчас происходит много изменений, и их будет еще больше, я хочу, чтобы к образованию приобщалось больше людей, чтобы люди не были безразличны к тому, что происходит в образовании.

Так проходил первый урок этого года с 5-м классом, где Алина стала классным руководителем.

— Через соцсети вы, кроме того, регулярно объявляете сборы в поддержку военных, как решаете кому помогать? И сложно ли собирать средства?

— Потребности никуда не исчезают, их становится все больше и больше, соответственно, больше людей занимаются сборами. Кто-то собирает быстрее, потому что имеет большую и активную аудиторию, кто-то медленнее. В ход идут разные средства — клипы снимают, поют, что-то разыгрывают. Это действенные штуки, потому что привлекают внимание. Я действую более традиционно, но благодаря моим подписчикам мне тоже удается набирать нужные суммы. Обычно помогаю либо землякам из Херсона, либо жителям Пядиков. Например, на прошлое 1 сентября нужно было поддержать выпускницу лицея Богдану Трачук, которая пошла в армию и нуждалась в средствах на ремонт автомобиля. 15 тыс. гривен собрали на акции "Вместо цветов — помощь ВСУ". Остальные, а нужно было в общей сложности 40 тыс. гривен, за несколько часов удалось получить благодаря огласке в моих соцсетях.

Еще у нас есть традиция с моим любимым мужем Иваном Антипенко открывать сборы на нужды военных. В этом году, например, на банке накапливали средства на лодки и дроны для одного из подразделений Сил специальных операций.

Для выпускницы лицея Богданы Трачук (на фото в центре) деньги собирали всем учебным заведением.

— Ваше участие в проекте "Учи для Украины" должно было закончиться прошлым летом, но вы остались преподавать в школе на третий год. Есть ли планы, что будете делать после окончания учебного года?

— Задерживаться в Пядиках планов не было, но есть те вещи, на которые мы не можем влиять. Моя родная Сергеевка в оккупации, Херсон под постоянными обстрелами. И я приняла предложение программы остаться на еще один год на Франковщине. Но она все равно закончится и я уже думаю, куда двигаться дальше. Однозначно хочу еще учиться, потому что мне всего 24 года, и хотелось бы открыть для себя что-то новое. Я хочу влиять на изменения в стране немного на другом уровне, хотя и педагоги оказывают огромное влияние в обществе. В частности, на формирование мировоззрения детей. Но мне хотелось бы попробовать себя в другой должности и в другой среде, поэтому сейчас я смотрю в сторону проектного менеджмента, управления.

Пока в раздумьях и поисках, а между тем продолжаю преподавать. В этом году мне доверили классное руководство в 5-м классе, я стала наставницей для коллег из "Учи для Украины". Сейчас еще работаю вместе с Пядицким молодежным советом по созданию молодежного пространства при местном доме культуры. Ибо стоит признать, что с досугом и возможностями для развития в Пядиках есть проблема. Частично ее удается решать благодаря близости города Коломыя, который в 10 минутах езды.

Но хотелось бы иметь что-то и в селе, поэтому мы решили обустроить место, где молодежь может собраться, поиграть в настольные игры, обсудить важные темы, провести время с пользой. Например, я могу проводить лекции по ненасильственной коммуникации, по медиаграмотности. В лицее это возможно только при участии учеников, а для более широкой аудитории как раз и можно будет использовать пространство, которое мы создадим.

— Вы вспомнили об оккупации родной деревни и, наверное, знаете, сколько россияне вкладывают в промывание мозгов детям. Как думаете, что поможет после освобождения "вернуть" их Украине? Какую роль в этом сыграют педагоги?

— Думаю об этом постоянно, потому что знаю детей, которые ходят в школы, работающие по российским программам. Понимаю, что это очень влияет на то, как детвора себя идентифицирует. Плюс оккупанты налево и направо дарят поездки в оздоровительные лагеря как на территории россии, так и Крымского полуострова, где также активно применяют пропаганду. Мы, в свою очередь, должны иметь план взаимодействия с детьми, подростками, молодежью после того, как территории будут возвращать под контроль Украины. В первую очередь, мы должны сделать все, чтобы они оказались в дружеской среде, где их не будут буллить, потому что остаться в оккупации — это выбор их родителей и не всегда из-за приверженности новой власти. Я не беру случаи открытого коллаборационизма.

"Это последнее фото на родном Сиваше, верю, что не последнее", — рассказала о снимке Алина.

С другой стороны, мы должны объяснять детям, которые находятся на подконтрольной Украине территории, что мы все разные. Мы можем говорить на разных языках, иметь личные волнения и тревоги, проживать разные ситуации, потому что кто-то покинул дом после 24 февраля, кто-то оказался в оккупации и пробыл там несколько месяцев, а кто-то живет в таких условиях с 2014-го года, но все должны быть услышаны. И в то же время учителям нужно исследовать свою идентичность, понять, принять, что мы не можем быть одинаковыми. Но эту разницу, как говорил на одной из встреч правозащитник и журналист Алим Алиев, следует воспринимать как нашу силу, а не как наш недостаток.

— И если подвести итог вашего двухлетнего учительства "на селе", можно ли получить качественное образование, независимо от места учебы?

— Уверена, что да. И здесь речь не идет о моих коллегах из программы "Учи для Украины", которая как раз и создана для того, чтобы дети имели равные возможности в образовании и видели перед собой пример молодых и мотивированных людей. Многие учителя и в селах дают знания на высоком уровне. Если взять пример Пядиков, то у моей сестры, которая учится в 11-м классе, очень сильные преподаватели по украинскому языку и математике, и она не нуждается в репетиторах для подготовки к мультимедийному тесту. Но такое не повсюду, есть школы, в которых беда с уровнем образования. Но сейчас все же возможности для получения качественных знаний гораздо выше и многие работают для того, чтобы ситуация и дальше менялась в лучшую сторону.