Днестровский каньон и термальные курорты: где украинцам отдыхать безопасно

Турагентства расширили предложения на лето-2022 в сторону центральной и западной Украины

Война в Украине сломала много планов как на работу, учебу, так и на отдых. Но даже в условиях войны человеку нужен перерыв.

Поскольку часть иностранных туроператоров ушла из Украины из-за войны, то украинцы, которые все же планируют отпуск, ориентированы на внутренний туризм.

Только 11% украинцев в этом году собираются отдохнуть, сообщает ТСН. Еще 23% граждан потеряли из-за войны источника заработка, поэтому не имеют возможности пойти в отпуск.

В этот оздоровительный сезон самые популярные туристические места оказались недоступны из-за боевых действий, постоянных обстрелов, временной оккупации. Поэтому специалисты по туризму рекомендуют обратить внимание на ранее неизвестные направления отдыха.

Днестровский каньон, расположенный на границе Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областей.

Затопленное село Бакота в Хмельницкой области. Его еще называют украинской Атлантидой.

Озеро Синевир в Закарпатской области.

Голубые озера Черниговской области.

Термальные курорты Берегово, Солотвино, Косино в Закарпатской области, санаториях Трускавца, Моршина, Миргорода.

Напомним, что отдых на Шацких озерах называют бюджетным, но рискованным.