Дністровський каньйон і термальні курорти: де українцям відпочивати безпечно

Турагентства розширили пропозиції на літо-2022 у бік центральної та західної України

Війна в Україні зламала багато планів як на роботу, навчання так і на відпочинок. Але навіть в умовах війни людині потрібна перерва.

Оскільки частина іноземних туроператорів пішла з України через війну, то українці, які все ж планують відпустку орієнтовані на внутрішній туризм.

Лише 11% українців цього року збираються перепочити, повідомляє ТСН. Ще 23 % громадян втратили через війну джерела заробітку, тому не мають змоги піти у відпустку.

У цей оздоровчий сезон найпопулярніші туристичні місця виявилися недоступними через бойові дії, постійні обстріли, тимчасову окупацію. Тому фахівці з туризму рекомендують звернути увагу на раніше невідомі напрямки відпочинку.

Дністровський каньйон, розташований на межі Івано-Франківської, Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської областей.

Затоплене село Бакота у Хмельницькій області. Його ще називають українською Атлантидою.

Озеро Синевир в Закарпатській області.

Блакитні озера Чернігівської області.

Термальні курорти Берегово, Солотвино, Косино в Закарпатській області, у санаторіях Трускавця, Моршина, Миргорода.

Нагадаємо, що відпочинок на Шацьких озерах називають бюджетним, але ризикованим.