Дністровський каньйон і термальні курорти: де українцям відпочивати безпечно
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Турагентства розширили пропозиції на літо-2022 у бік центральної та західної України
Війна в Україні зламала багато планів як на роботу, навчання так і на відпочинок. Але навіть в умовах війни людині потрібна перерва.
Оскільки частина іноземних туроператорів пішла з України через війну, то українці, які все ж планують відпустку орієнтовані на внутрішній туризм.
Лише 11% українців цього року збираються перепочити, повідомляє ТСН. Ще 23 % громадян втратили через війну джерела заробітку, тому не мають змоги піти у відпустку.
У цей оздоровчий сезон найпопулярніші туристичні місця виявилися недоступними через бойові дії, постійні обстріли, тимчасову окупацію. Тому фахівці з туризму рекомендують звернути увагу на раніше невідомі напрямки відпочинку.
- Дністровський каньйон, розташований на межі Івано-Франківської, Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської областей.
- Затоплене село Бакота у Хмельницькій області. Його ще називають українською Атлантидою.
- Озеро Синевир в Закарпатській області.
- Блакитні озера Чернігівської області.
- Термальні курорти Берегово, Солотвино, Косино в Закарпатській області, у санаторіях Трускавця, Моршина, Миргорода.
Нагадаємо, що відпочинок на Шацьких озерах називають бюджетним, але ризикованим.