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Красоту этих мест явно приуменьшают: на что обязательно стоит посмотреть в Италии (Фото)

Смотрите фото (21)
Красоту этих мест явно приуменьшают: на что обязательно стоит посмотреть в Италии (Фото)
12:18 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: turizm.mirvokrugnas.com

Новости путешествия:10 самых недооцененных мест Италии, которые обязательно нужно увидеть.

  • 1

    Триест

  • 2

    Когда-то Триест считался политическим и культурным центром. Сейчас, конечно, он таким не является, но это не умаляет его достоинств. Город находится на границе со Словенией, и расположен прямо в воде. Он имеет самобытную культуру. В Старом городе, который называется Citta Vecchia, на извилистых улочках, покрытых булыжником, сохранилось много средневековых домов. Можно посетить Австрийский квартал и римский театр, которому 2 тысячи лет.

  • 3

    Турин

  • 4

    Турин – большой город, население которого составляет около миллиона человек. Он был первой столицей современной Италии. Нужно потратить менее часа времени, чтобы добраться до Средиземного моря. Когда-то в городе жила королевская семья. Несколько дней может понадобиться для того, чтобы ознакомиться с местной архитектурой. Здесь много церквей и замков. Центром города считается Пьяцца Кастелло, которая находится недалеко от площади рынка Порта Палаццо. На этом рынке можно купить все, что угодно — от антиквариата до еды.

  • 5

    Рагуза

  • 6

    Рагуза – удивительный город на острове Сицилия. Его можно разделить на две части: Верхний город и Нижний город. Верхняя часть города более новая, а вот в Нижнюю направляется основная масса туристов, ведь здесь сосредоточена историческая архитектура. В XVII веке город пострадал от землетрясения. Многие здания были восстановлены или перестроены с использованием оригинальных материалов. Обязательно нужно ознакомиться с красивым собором и барочным дворцом Бернини.

  • 7

    Парма

  • 8

    Небольшой город Парма, который легко можно обойти пешком, находится в регионе Эмилия-Романья. Парма – рай для гурманов. Здесь можно увидеть коров, пасущихся в городе, а потом попробовать сыр Пармиджано-Реджано, сделанный из их молока. И не забудьте попробовать сыровяленую пармскую ветчину, запив ее стаканом искрящегося местного вина!

  • 9

    Перуджа

  • 10

    В центре Италии, в Умбрии, находится город Перуджа. В нем расположился огромный университет, в котором обучается молодежь из разных стран. Город известен средневековой архитектурой и производством шоколада. Рядом с дворцом, построенном в XIII веке в готическом стиле, находится собор Сан-Лоренцо. Впечатляет и здание ратуши. А еще можно посетить развалины крепости Рокка Паолина.

  • 11

    Чефалу

  • 12

    Прибрежный курорт Чефалу, расположенный на северном берегу Сицилии, был когда-то маленькой рыбацкой деревушкой. И хотя рыбаки по-прежнему ежедневно выходят в море, Чефалу стал оживленным курортом с множеством отдыхающих. Это отличное место для пляжного и активного отдыха на свежем воздухе. Именно поэтому курорт по праву входит в список: недооцененные места Италии.

  • 13

    Урбино

  • 14

    В Италии много мест, где сохранилась архитектура эпохи Возрождения. Но самым значительным является Урбино. Здесь расположен один из крупнейших средневековых дворцов Италии, называемый Герцогским дворцом. Он открыт для посещения. В его древних стенах расположена художественная галерея работ эпохи Возрождения. Можно посетить дом, в котором родился и вырос знаменитый художник Ренессанса Рафаэль. В городе фантастическая ночная жизнь.

  • 15

    Сардиния

  • 16

    На Сардинии, расположенной между итальянским полуостровом и побережьем Северной Африки, жили многие цивилизации, которые оставили свой след в истории острова. Здесь можно увидеть доисторические каменные сооружения и средневековые замки, а также старинные церкви. В столице Кальяри находится впечатляющий музей археологии. А в средневековом городе Альгеро возвышается исторический дворец Д’Алби. Остров известен своей красотой. Здесь можно поплавать, покататься на лодках и поставить палатку в нетронутой природе.

  • 17

    Лечче

  • 18

    Лечче может быть одним из самых недооцененных мест в Италии. Он заполнен достопримечательностями. Центром города является средневековая площадь Пьяцца С. Оронцо. Можно ознакомиться с барочным собором, осмотреть архитектуру XVI века, а затем найти одну из многочисленных пекарен города.

  • 19

    Генуя

  • 20

    Генуя – место рождения Кристофора Колумба. Она всегда играла большую роль в итальянской морской торговле, и сейчас остается одним из крупнейших портов страны. Этот замечательный город, безусловно, нужно посетить. Самой популярной достопримечательностью является аквариум — самый большой в Европе. Стоит посетить и художественные галереи, расположенные во Дворце принца и в Raccolte Frugone. И обязательно попробовать фокаччу!

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