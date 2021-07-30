В Харькове пассажирка задержала рейс в Анталию на полчаса из-за нежелания надевать маску (видео)

В Харькове на полчаса задержали вылет самолета в Анталию (Турция), где 28 июля возникли огромные лесные пожары, из-за женщины, которая отказывалась надеть защитную маску.

Об этом сообщает "APnews".

Сначала пассажирку уговаривали только члены экипажа, а потом и другие туристы, которым надоело ждать, пока женщина исполнит указание.

В сети появилось видео о том, как упрямая пассажирка устроила скандал.

Все длилось примерно полчаса и только после долгого уговаривания женщина согласилась надеть маску.

Во время конфликта в самолете находилось около сотни туристов, которые летели в Турцию отдыхать.

После того как пассажирка все таки исполнила просьбу, ей также сказали извиниться перед пилотами, которые все это время вынуждены были ждать.

Сначала женщина не хотела этого делать, но потом все таки направилась к кабине пилотов и попросила прощения за доставленные неудобства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 5 июля в Черном море у берегов Турции возник огромный торнадо, напугавший туристов.

Напоминаем, что 29 июля масштабные лесные пожары в Турции добрались до отелей - туристов пришлось эвакуировать на пляж, где они и ночевали.