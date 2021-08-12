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Украинская турфирма после скандала отменила все походы по России: сделано заявление

Украинская турфирма после скандала отменила все походы по России: сделано заявление
21:29 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Украинская турфирма "Кулуар", вокруг которой разгорелся скандал из-за запланированных туров по России и оккупированным частям Грузии, больше не будет водить группы на Эльбрус и в Абхазию.

Об этом в четверг, 12 августа, сообщил руководитель туркомпании Тарас Поздний на своей странице в Facebook.

Ранее путешественник Валерий Маркус, позвонивший туроператору "Кулуара", представился российским военнослужащим и сказал, что хотел бы отдохнуть в Карпатах. В туркомпании ему не отказали, и потом в сети появилось видео с разговором, которое поразило руководителя фирмы.

"Когда я увидел заголовки видео и обвинения "Кулуар" в сотрудничестве с российскими военными - мягко говоря, я удивился", - пишет Поздний.

Директор фирмы заявил, что в компании должны были сразу завершить разговор после того, как услышали, кто звонит, но там были не готовы к такому случаю и сразу не сообразили.

По словам Позднего, на менеджера фирмы давили и повышали голос, чтобы она приняла заявку на тур.

"Однако! Менеджер отказалась помогать с документами, брать подписки и предложила пойти в горы Кавказа. К сожалению, этой части разговора в публичном доступе не оказалось", - заявляет руководитель компании.

Также Поздний сказал, что в Абхазии "Кулуар" не совершил ни одного похода. По его словам, республику добавили в список туров, когда ее предложили в качестве партнерской программы, но потом отказались от этого и передавали клиентов партнерам.  

"Затем мы перестали предоставлять даже консультации, убрали все даты, но сам маршрут висел на сайте, как и десяток других неактивных", - говорит директор фирмы.

Также он подчеркнул, что "Кулуар" снимает все даты походов по России и Абхазии.

"Мир идет в сторону глобального мира, все войны и конфликты в будущем будут решены, а силы - будут направлены на развитие, творчество и добро. Не будет границ, а путешествовать можно будет свободно. По крайней мере, я в это верю", - написал Поздний.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, завоевавшая "бронзу" на Олимпиаде в Токио, попала в скандал из-за фото с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене, одержавшей победу на соревнованиях. Позже в Министерстве обороны Украины прокомментировали ситуацию.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Россия, Путешествия, Турфирма, "Кулуар".
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