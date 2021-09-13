Рецепт идеального пирога из слив от Евгения Клопотенко

Пирог готовится на песочном тесте и получается невероятно ароматным и хрустящим.

В сентябре полки всех фруктовых лавок ломятся от слив. У многих украинцев сладкие плоды растут на огородах, дачах и в садах. Что же приготовить с этим фруктом? Конечно же, сладкий и ароматный сливовый пирог.

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом сливового пирога, который получается просто идеальным.

Ингредиенты для сливового пирога

Для дрожжевого слоя:

600 г муки

200 мл молока

20 г прессованных дрожжей «Духмяна Хата»

150 г сахара

½ ч. л. соли

120 г сливочного масла

2 яйца

10 г ванильного сахара

Для штройзеля:

200 г сахара

200 г муки

1 ч. л. молотой корицы

120 г сливочного масла

Для начинки:

1 кг слив

Пошаговый рецепт приготовления сливового пирога

В 200 мл теплого молока растворите 20 г прессованных дрожжей и оставьте на несколько минут. В миску всыпьте 600 г муки, добавьте 150 г сахара, ½ ч. л. соли и 10 г ванильного сахара. Вбейте в миску 2 яйца и добавьте 120 г размягченного сливочного масла. Влейте молочную смесь с дрожжами в миску с тестом. Замесите тесто, слепите из него шар и оставьте на 1 час в теплом месте пока оно не поднимется. Нарежьте сливы на небольшие кусочки. Для приготовления штройзеля объедините сначала 200 г муки с 200 г сахара. Далее добавьте 1 ч. л. молотой корицы и 120 г размягченного сливочного масла. Хорошо перетрите все руками до образования масляной крошки. Раскатайте тесто в прямоугольник по размеру противня. Перенесите тесто на противень с пергаментом и руками распределите его равномерно по всей форме. Равномерно распределите подготовленные сливы по всей основе пирога. Штройзель (то есть мелкую крошку) распределите по всей поверхности пирога. Оставьте пирог для расстойки примерно на 20-30 минут. Отправьте пирог в духовку на 40 минут и 180 градусов. Дайте пирогу немного остыть и нарежьте его порционными кусочками. Если есть желание, взбейте 300 мл сливок 33% с 3 ст. л. сахарной пудры до консистенции крема и украсьте кусочки пирога.

Ранее "Телеграф" делился с вами рецептом сливового пирога из The New York Times, по которому сходит с ума весь мир.