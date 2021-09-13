Рецепт идеального пирога из слив от Евгения Клопотенко
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Пирог готовится на песочном тесте и получается невероятно ароматным и хрустящим.
В сентябре полки всех фруктовых лавок ломятся от слив. У многих украинцев сладкие плоды растут на огородах, дачах и в садах. Что же приготовить с этим фруктом? Конечно же, сладкий и ароматный сливовый пирог.
Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом сливового пирога, который получается просто идеальным.
Ингредиенты для сливового пирога
Для дрожжевого слоя:
- 600 г муки
- 200 мл молока
- 20 г прессованных дрожжей «Духмяна Хата»
- 150 г сахара
- ½ ч. л. соли
- 120 г сливочного масла
- 2 яйца
- 10 г ванильного сахара
Для штройзеля:
- 200 г сахара
- 200 г муки
- 1 ч. л. молотой корицы
- 120 г сливочного масла
Для начинки:
- 1 кг слив
Пошаговый рецепт приготовления сливового пирога
- В 200 мл теплого молока растворите 20 г прессованных дрожжей и оставьте на несколько минут.
- В миску всыпьте 600 г муки, добавьте 150 г сахара, ½ ч. л. соли и 10 г ванильного сахара.
- Вбейте в миску 2 яйца и добавьте 120 г размягченного сливочного масла.
- Влейте молочную смесь с дрожжами в миску с тестом.
- Замесите тесто, слепите из него шар и оставьте на 1 час в теплом месте пока оно не поднимется.
- Нарежьте сливы на небольшие кусочки.
- Для приготовления штройзеля объедините сначала 200 г муки с 200 г сахара.
- Далее добавьте 1 ч. л. молотой корицы и 120 г размягченного сливочного масла.
- Хорошо перетрите все руками до образования масляной крошки.
- Раскатайте тесто в прямоугольник по размеру противня.
- Перенесите тесто на противень с пергаментом и руками распределите его равномерно по всей форме.
- Равномерно распределите подготовленные сливы по всей основе пирога.
- Штройзель (то есть мелкую крошку) распределите по всей поверхности пирога. Оставьте пирог для расстойки примерно на 20-30 минут. Отправьте пирог в духовку на 40 минут и 180 градусов.
- Дайте пирогу немного остыть и нарежьте его порционными кусочками. Если есть желание, взбейте 300 мл сливок 33% с 3 ст. л. сахарной пудры до консистенции крема и украсьте кусочки пирога.
Ранее "Телеграф" делился с вами рецептом сливового пирога из The New York Times, по которому сходит с ума весь мир.
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