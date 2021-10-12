Хрустящие плацинды с тыквой: рецепт от Татьяны Литвиновой
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Плацинды можно готовить как на сковороде, так и в духовке.
Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее поделилась рецептом баклажанов как грибов, рассказала своим подписчикам, как приготовить "самое осеннее блюдо" — молдавские хрустящие плацинды с тыквой.
Кулинар отмечает, что молдавские лепешки славятся своим тонким нежным тестом с хрустящей корочкой и разнообразной начинкой.
"Это блюдо родом из детства и абсолютный фаворит этой осени!" — описывает рецепт Литвинова, добавляя, что разнообразие вкусов в этом блюде на столько удачно, что просто невозможно остановится есть это блюдо.
Плацинды с тыквой: ингредиенты
Тесто:
- Мука пшеничная — 300 г
- Вода теплая -150 г
- Масло растительное — 50 мл
- Соль — щепотка
Начинка
- Тыква — 500 г
- Цедра апельсина — 1 шт.
- Сахар — 100 г
- Масло сливочное — 50 г
Как приготовить хрустящие плацинды с тыквой: видеорецепт
Ранее "Телеграф" публиковал рецепты закусок из баклажанов от Татьяны Литвиновой.
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