Хрустящие плацинды с тыквой: рецепт от Татьяны Литвиновой

Плацинды можно готовить как на сковороде, так и в духовке.

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее поделилась рецептом баклажанов как грибов, рассказала своим подписчикам, как приготовить "самое осеннее блюдо" — молдавские хрустящие плацинды с тыквой.

Кулинар отмечает, что молдавские лепешки славятся своим тонким нежным тестом с хрустящей корочкой и разнообразной начинкой.

"Это блюдо родом из детства и абсолютный фаворит этой осени!" — описывает рецепт Литвинова, добавляя, что разнообразие вкусов в этом блюде на столько удачно, что просто невозможно остановится есть это блюдо.

Плацинды с тыквой: ингредиенты

Тесто:

Мука пшеничная — 300 г

Вода теплая -150 г

Масло растительное — 50 мл

Соль — щепотка

Начинка

Тыква — 500 г

Цедра апельсина — 1 шт.

Сахар — 100 г

Масло сливочное — 50 г

Как приготовить хрустящие плацинды с тыквой: видеорецепт

Ранее "Телеграф" публиковал рецепты закусок из баклажанов от Татьяны Литвиновой.