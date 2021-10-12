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Хрустящие плацинды с тыквой: рецепт от Татьяны Литвиновой

Автор
Анна Барабан
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Плацинды — это молдавская пресная лепешка с начинкой. Новость обновлена 12 октября 2021, 16:45
Плацинды — это молдавская пресная лепешка с начинкой.

Плацинды можно готовить как на сковороде, так и в духовке.

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее поделилась рецептом баклажанов как грибов, рассказала своим подписчикам, как приготовить "самое осеннее блюдо" — молдавские хрустящие плацинды с тыквой.

Кулинар отмечает, что молдавские лепешки славятся своим тонким нежным тестом с хрустящей корочкой и разнообразной начинкой.

"Это блюдо родом из детства и абсолютный фаворит этой осени!" — описывает рецепт Литвинова, добавляя, что разнообразие вкусов в этом блюде на столько удачно, что просто невозможно остановится есть это блюдо.

Плацинды с тыквой: ингредиенты

Тесто:

  • Мука пшеничная — 300 г 
  • Вода теплая -150 г 
  • Масло растительное — 50 мл
  • Соль — щепотка

Начинка

  • Тыква — 500 г 
  • Цедра апельсина — 1 шт.
  • Сахар — 100 г 
  • Масло сливочное — 50 г 

Как приготовить хрустящие плацинды с тыквой: видеорецепт

Ранее "Телеграф" публиковал рецепты закусок из баклажанов от Татьяны Литвиновой.

Теги:
#Рецепт #Лепешки #Татьяна Литвинова
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