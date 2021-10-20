Несладкие маффины от Клопотенко: простой рецепт (видео)

Идеальный вариант для тех, кто не любит сладкое

Евгения Клопотенко можно назвать новатором в отечественной кулинарии и идейным вдохновителем для многих начинающих кулинаров. В День повара победитель пятого сезона проекта "МастерШеф" рассказал, как приготовить вкусные соленые маффины. А недавно Евгений показал, как сделать кекс с медом и солеными огурцами.

Рецептом с ветчиной и кедровыми орешками Клопотенко поделился на своем YouTube-канале.

"Кто сказал, что маффины обязательно должны быть сладкими? Вот я приготовил маффины с ветчиной и кедровыми орешками и остался безумно доволен. Это просто маст-хэв затестить эти маффины", — написал кулинар под видео.

Как приготовить соленые маффины

Берем ветчину (не копченую), соединяем со сметаной (150 г) и 250 г муки. Добавляем три яйца, орехи и разрыхлитель. Все смешиваем. Тесто выкладываем в силиконовые формочки и отправляем в духовку.

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский жульен с грибами и курицей.