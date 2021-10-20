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Несолодкі мафіни від Клопотенка: простий рецепт (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Смачні мафіни з шинкою і горішками — рецепт від Євгена Клопотенка
Смачні мафіни з шинкою і горішками — рецепт від Євгена Клопотенка

Ідеальний варіант для тих, хто не любить солодке

Євгенія Клопотенка можна назвати новатором у вітчизняній кулінарії і ідейним натхненником для багатьох початківців-кулінарів. У День кухаря переможець п’ятого сезону проекту "МастерШеф" розповів, як приготувати смачні солоні мафіни. А недавно Євген показав, як зробити кекс з медом і солоними огірками.

Рецептом з шинкою і кедровими горішками Клопотенко поділився на своєму YouTube-каналі.

"Хто сказав, що мафіни обов’язково повинні бути солодкими? Ось я приготував маффіни з шинкою і кедровими горішками і залишився шалено задоволений. Це просто маст-хев затестити ці мафіни", — написав кулінар під відео.

Як приготувати солоні мафіни

Беремо шинку (не копчену), з’єднуємо зі сметаною (150 г) і 250 г борошна. Додаємо три яйця, горіхи і розпушувач. Все змішуємо. Тісто викладаємо в силіконові формочки і відправляємо в духовку.

Раніше Євген Клопотенко розповів, як легко приготувати французький жульєн з грибами і куркою.

Теги:
#Рецепти #мафіни #Євген Клопотенко #Кекси
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