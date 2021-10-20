З Днем кухаря! Сміховинні анекдоти і меми до свята, які зрозуміють не тільки кулінари

- Так, Сидоров. Поясни педраді, чому ти вкрав скелет з кабінету біології і кинув його в каструлю в їдальні?

- Я хотів, щоб суп наваристий був!

- Суп-то смачний вийшов, я не сперечаюся, але у нас же кухарі тепер сив