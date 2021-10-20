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З Днем кухаря! Сміховинні анекдоти і меми до свята, які зрозуміють не тільки кулінари

Автор
Тетяна Кармазіна
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З Днем кухаря! Сміховинні анекдоти і меми до свята, які зрозуміють не тільки кулінари Новина оновлена 20 жовтня 2021, 12:53

Смішні жарти і картинки до Дня кухаря

Цієї середи, 20 жовтня, відзначається Міжнародний день кухаря. Ніхто не стане сперечатися, що це найсмачніше свято, яке з’явилося в календарі в XXI столітті завдяки ініціативі Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств. Додамо, що число її членів перевищує 8 мільйонів людей. Привітайте кулінарів в цей день, а тим часом "Телеграф" зробив добірку смішних анекдотів і картинок до Дня кухаря, яка розсмішить усіх!

- Офіціант, скажіть а кухар взагалі пробує те, що готує?

- Кухар повинен готувати, а не їсти всяку гидоту і потім валятися по лікарнях.

Кухар так старанно різав м’ясо, що не помітив, як почав віддавати себе роботі.

Граф викликає кухаря: — Kюбʼязний, завтра приїжджає моя теща.

- Розумію, сер.

- Ось список її улюблених страв.

- Так сер.

- Якщо ви приготуєте хоча б одне з них, будете негайно звільнені…

Донька вчиться на кухаря. Мати:

- А вам дозволяють їсти те, що ви приготували?

Донька (крізь сльози):

- Нас змушують…

- Так, Сидоров. Поясни педраді, чому ти вкрав скелет з кабінету біології і кинув його в каструлю в їдальні?

- Я хотів, щоб суп наваристий був!

- Суп-то смачний вийшов, я не сперечаюся, але у нас же кухарі тепер сив

Теги:
#Жарти #Приколи #Анекдоти #День кухаря