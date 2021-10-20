З Днем кухаря! Сміховинні анекдоти і меми до свята, які зрозуміють не тільки кулінари
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Цієї середи, 20 жовтня, відзначається Міжнародний день кухаря. Ніхто не стане сперечатися, що це найсмачніше свято, яке з’явилося в календарі в XXI столітті завдяки ініціативі Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств. Додамо, що число її членів перевищує 8 мільйонів людей. Привітайте кулінарів в цей день, а тим часом "Телеграф" зробив добірку смішних анекдотів і картинок до Дня кухаря, яка розсмішить усіх!
- Офіціант, скажіть а кухар взагалі пробує те, що готує?
- Кухар повинен готувати, а не їсти всяку гидоту і потім валятися по лікарнях.
Кухар так старанно різав м’ясо, що не помітив, як почав віддавати себе роботі.
Граф викликає кухаря: — Kюбʼязний, завтра приїжджає моя теща.
- Розумію, сер.
- Ось список її улюблених страв.
- Так сер.
- Якщо ви приготуєте хоча б одне з них, будете негайно звільнені…
Донька вчиться на кухаря. Мати:
- А вам дозволяють їсти те, що ви приготували?
Донька (крізь сльози):
- Нас змушують…
- Так, Сидоров. Поясни педраді, чому ти вкрав скелет з кабінету біології і кинув його в каструлю в їдальні?
- Я хотів, щоб суп наваристий був!
- Суп-то смачний вийшов, я не сперечаюся, але у нас же кухарі тепер сив