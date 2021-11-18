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Гнезда с фаршем: рецепт ужина на скорую руку

Автор
Яна Мосийчук
Дата публикации
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Автор
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Макаронные гнезда с фаршем и сыром Новость обновлена 18 ноября 2021, 17:40
Макаронные гнезда с фаршем и сыром

Гнезда из макарон и фарша – необычайно вкусное и сытное блюдо.

Существует множество блюд из макарон: от спагетти с мясом до изысканных запеканок, которые нравятся и взрослым, и детям. Специально для вас "Телеграф" подготовил рецепт вкуснейших гнезд из макарон и фарша.

Ингредиенты:

  • Гнезда из макарон — 10 шт;
  • Фарш — 300 г;
  • Лук – 1 шт;
  • Морковь – 1 шт;
  • Твердый сыр – 150 г;
  • Томатная паста — 2-3 ст.л.;
  • Вода – 1 л;
  • Растительное масло;
  • Соль и перец.

Приготовление:

  1. Лук очистить и мелко порезать.
  2. Морковь также очистить и натереть на крупной терке.
  3. Обжарить на растительном масле морковь и половину лука до золотистого цвета.
  4. Пока овощи жарятся, можно приготовить начинку. К фаршу добавить другую часть порезанного лука, соль и перец (при желании можно добавить другие любимые специи и пряности), и хорошо вымешать руками.
  5. Гнезда из макарон плотно начинить заправленным фаршем.
  6. В сковороду с морковью и луком добавить томатную пасту и специи. Перемешать и тушить еще 1-2 минуты.
  7. Туда же влить 500 мл воды и хорошо размешать.
  8. После этого в сковороду выложить гнезда с фаршем и долить еще воды, чтобы макароны были полностью покрыты жидкостью.
  9. Довести до кипения и включить минимальный огонь. Сковороду накрыть крышкой.
  10. Тушить блюдо еще 15-20 минут.
  11. Затем посыпать натертым сыром гнезда и тушить под закрытой крышкой еще 3 минуты.

Готово!

Ранее "Телеграф" поделился простыми рецептами блюд на ужин.

Теги:
#Макароны #Спагетти #Рецепти
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