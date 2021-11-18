Гнезда с фаршем: рецепт ужина на скорую руку

Гнезда из макарон и фарша – необычайно вкусное и сытное блюдо.

Существует множество блюд из макарон: от спагетти с мясом до изысканных запеканок, которые нравятся и взрослым, и детям. Специально для вас "Телеграф" подготовил рецепт вкуснейших гнезд из макарон и фарша.

Ингредиенты:

Гнезда из макарон — 10 шт;

Фарш — 300 г;

Лук – 1 шт;

Морковь – 1 шт;

Твердый сыр – 150 г;

Томатная паста — 2-3 ст.л.;

Вода – 1 л;

Растительное масло;

Соль и перец.

Приготовление:

Лук очистить и мелко порезать. Морковь также очистить и натереть на крупной терке. Обжарить на растительном масле морковь и половину лука до золотистого цвета. Пока овощи жарятся, можно приготовить начинку. К фаршу добавить другую часть порезанного лука, соль и перец (при желании можно добавить другие любимые специи и пряности), и хорошо вымешать руками. Гнезда из макарон плотно начинить заправленным фаршем. В сковороду с морковью и луком добавить томатную пасту и специи. Перемешать и тушить еще 1-2 минуты. Туда же влить 500 мл воды и хорошо размешать. После этого в сковороду выложить гнезда с фаршем и долить еще воды, чтобы макароны были полностью покрыты жидкостью. Довести до кипения и включить минимальный огонь. Сковороду накрыть крышкой. Тушить блюдо еще 15-20 минут. Затем посыпать натертым сыром гнезда и тушить под закрытой крышкой еще 3 минуты.

Готово!

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