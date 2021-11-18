Гнезда с фаршем: рецепт ужина на скорую руку
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Гнезда из макарон и фарша – необычайно вкусное и сытное блюдо.
Существует множество блюд из макарон: от спагетти с мясом до изысканных запеканок, которые нравятся и взрослым, и детям. Специально для вас "Телеграф" подготовил рецепт вкуснейших гнезд из макарон и фарша.
Ингредиенты:
- Гнезда из макарон — 10 шт;
- Фарш — 300 г;
- Лук – 1 шт;
- Морковь – 1 шт;
- Твердый сыр – 150 г;
- Томатная паста — 2-3 ст.л.;
- Вода – 1 л;
- Растительное масло;
- Соль и перец.
Приготовление:
- Лук очистить и мелко порезать.
- Морковь также очистить и натереть на крупной терке.
- Обжарить на растительном масле морковь и половину лука до золотистого цвета.
- Пока овощи жарятся, можно приготовить начинку. К фаршу добавить другую часть порезанного лука, соль и перец (при желании можно добавить другие любимые специи и пряности), и хорошо вымешать руками.
- Гнезда из макарон плотно начинить заправленным фаршем.
- В сковороду с морковью и луком добавить томатную пасту и специи. Перемешать и тушить еще 1-2 минуты.
- Туда же влить 500 мл воды и хорошо размешать.
- После этого в сковороду выложить гнезда с фаршем и долить еще воды, чтобы макароны были полностью покрыты жидкостью.
- Довести до кипения и включить минимальный огонь. Сковороду накрыть крышкой.
- Тушить блюдо еще 15-20 минут.
- Затем посыпать натертым сыром гнезда и тушить под закрытой крышкой еще 3 минуты.
Готово!
Ранее "Телеграф" поделился простыми рецептами блюд на ужин.
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