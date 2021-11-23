Прекрасный вариант завтрака: тоненькие блинчики по рецепту известного тренера

Придутся вам по вкусу так же, как и деткам

Блинчики всегда актуальны: летом и зимой, для сытного завтрака или легкого ужина, на каждый день или к праздничному столу. Для их приготовления используют гречневую, пшеничную, кукурузную, овсяную муку, пшено или даже манку. Жарится каждый блин не более двух минут, но получаешь от них удовольствие намного дольше.

На своей странице в Инстаграме украинский тренер и эксперт по ПП Марина Боржемская поделилась своим рецептом тоненьких блинчиком, которые понравятся взрослым и детям.

Тонкие блинчики: рецепт от Марины Боржемской

Ингредиенты:

Молоко 2,5% — 300 мл

Вода тёплая — 100 мл

Мука пшеничная в/с +/-130 г

Яйцо куриное — 3 шт.

Сахар — 1-2 ст.л.

Соль — щепотка

Масло сливочное 82,5% (в тесто) — 5 г (растопить)

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Приготовление:

300 мл холодного молока и 100 мл тёплой воды налейте в глубокую миску, добавьте 3 яйца, сахар (количество по вкусу), щепотку соли, все хорошо смешайте венчиком. Затем добавьте муку, снова смешайте и оцените консистенцию — она должна быть похожа на густой, но льющийся кефир. Если у вас молока пошло на +/-10-20 мл больше, то вполне возможно, что муки нужно будет чуть добавить, но не делаем тесто густым, иначе блинчики выйдут "забитыми". На этом этапе при желании можно добавить чайную ложку растопленного сливочного масла. Это придаст блинчикам особого аромата и вкуса и их удобнее будет выпекать даже без смазывания сковороды. После добавления масла, снова смешайте все венчиком и дайте тесту настояться минут 15, чтобы все ингредиенты соединились между собой. А теперь выпекайте.

Из этого количества теста может выйти 10-15 блинчиков (в зависимости от диаметра сковороды).

Также на завтрак можно приготовить что-нибудь из фруктов. Недавно украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить запеченные яблоки со сгущенным молоком.