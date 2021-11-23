Чудовий варіант сніданку: тоненькі млинці за рецептом відомого тренера

Сподобаються вам так само, як і діткам

Млинці завжди актуальні: влітку та взимку, для ситного сніданку або легкої вечері, щодня або до святкового столу. Для їх приготування використовують гречане, пшеничне, кукурудзяне, вівсяне борошно, пшоно або навіть манку. Смажиться кожен млинець не більше двох хвилин, але отримуєш від них задоволення набагато довше.

На своїй сторінці в Інстаграмі український тренер та експерт з ПП Марина Боржемська поділилася своїм рецептом тоненьких млинців, які сподобаються дорослим та дітям.

Тонкі млинці: рецепт від Марини Боржемської

Інгредієнти:

Молоко 2,5% — 300 мл

Вода тепла — 100 мл

Борошно пшеничне в/с +/-130 г

Яйце куряче — 3 шт.

Цукор — 1-2 ст.л.

Сіль — щіпка

Олія вершкове 82,5% (в тісто) — 5 г (розтопити)

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Приготування:

300 мл холодного молока і 100 мл теплої води налийте в глибоку миску, додайте 3 яйця, цукор (кількість на смак), щіпку солі, все добре змішайте вінчиком. Потім додайте борошно, знову змішайте і оцініть консистенцію — вона повинна бути схожа на густий кефір, що ллється. Якщо у вас молока пішло на +/-10-20 мл більше, то цілком можливо, що борошна потрібно буде трохи додати, але не робимо тісто густим, інакше млинці вийдуть "забитими". На цьому етапі за бажання можна додати чайну ложку розтопленого вершкового масла. Це надасть млинцям особливого аромату та смаку і їх зручніше буде випікати навіть без змащування сковороди. Після додавання олії знову змішайте все вінчиком і дайте тісту настоятися хвилин 15, щоб всі інгредієнти з’єдналися між собою. А тепер випікайте.

З цієї кількості тісту може вийти 10-15 млинців (залежно від діаметра сковороди).

Також на сніданок можна приготувати що-небудь із фруктів. Нещодавно український кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати запечені яблука зі згущеним молоком.