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Всего два ингредиента: рецепт печеных яблок со сгущенкой от Евгения Клопотенко (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Главным плюсом легкого десерта есть простота приготовления Новость обновлена 21 ноября 2021, 20:47
Главным плюсом легкого десерта есть простота приготовления

Яблоки являются самым доступным фруктом в любое время года

Популярный продукт может служить главным компонентом многих вкусных десертов. С яблоками можно приготовить творожную запеканку, фруктовый штрудель или цветаевский пирог. Также их можно подать на стол как отдельное блюдо, например, просто запечь в духовке с начинкой.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предложил приготовить запеченные яблоки со сгущенным молоком, из которого получится отличный перекус к чаю.

Как приготовить яблоки со сгущенкой в духовке: рецепт

Для этого нужно просто отрезать шапочку с более тонкой стороны фрукта и достать сердцевину с помощью ложки. Добавьте туда пару ложек сгущенного молока и поставьте запекаться в духовке при 180 градусов на 20 минут. Все просто и быстро!

Ранее украинский кондитер Лиза Глинская рассказала, как приготовить десерт — многокомпонентное заварное пирожное "Шу-шу".

Теги:
#Десерты #Рецепты #Яблоки #Евгений Клопотенко
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