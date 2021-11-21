Всего два ингредиента: рецепт печеных яблок со сгущенкой от Евгения Клопотенко (видео)

Яблоки являются самым доступным фруктом в любое время года

Популярный продукт может служить главным компонентом многих вкусных десертов. С яблоками можно приготовить творожную запеканку, фруктовый штрудель или цветаевский пирог. Также их можно подать на стол как отдельное блюдо, например, просто запечь в духовке с начинкой.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предложил приготовить запеченные яблоки со сгущенным молоком, из которого получится отличный перекус к чаю.

Как приготовить яблоки со сгущенкой в духовке: рецепт

Для этого нужно просто отрезать шапочку с более тонкой стороны фрукта и достать сердцевину с помощью ложки. Добавьте туда пару ложек сгущенного молока и поставьте запекаться в духовке при 180 градусов на 20 минут. Все просто и быстро!

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