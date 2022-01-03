Укр

Рецепт самых быстрых творожных пирожков с вишней, которые готовятся за 7 минут (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
92
Творожные пирожки с вишней - готовятся быстро, съедаются еще быстрее Новость обновлена 03 января 2022, 16:07
Творожные пирожки с вишней - готовятся быстро, съедаются еще быстрее

Для приготовления таких пирожков нужно всего 5 ингредиентов.

Творожные пирожки — это выпечка, которая готовится очень быстро и всегда уместна к любому столу. Приготовленные на сковородке творожники понравятся и взрослым, и детям.

Кулинарный блогер Катя Верит на своей странице в Инстаграм поделилась рецептом таких творожных пирожков с вишней, которые легко приготовить на сковородке всего за несколько минут.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 360 гр. (2 пачки) творога (у меня 5%)
  • 2 яйца
  • 200 гр. муки (если творог мокрый потребуется еще примерно грамм 50 муки)
  • 50 гр. сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара (8 гр.)

Начинка:

  • 300 гр. вишни
  • 20 гр. сахара
  • 20 гр. крахмала

Способ приготовления:

  1. В творог добавьте яйца, сахар и ванильный сахар, хорошо все перемешайте.
  2. Далее просейте муку (если творог влажный, то ее может потребоваться больше) и замешайте тесто, чтобы оно получилось достаточно плотным.
  3. Теперь начинка: вишню засыпьте сахаром с крахмалом и хорошо перемешайте.
  4. Тесто поделите на равные части, скатайте в шарик и каждый шарик разомните в лепешку. Далее выложите начинку в центр и собираем края, так как вам больше нравится.
  5. Выложите пирожки на сухую разогретую сковороду и обжаривайте минут по 7 с каждой стороны (под крышкой).

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить нежнейшие сырники без муки, которые не будут вредить вашей фигуре и порадуют отменным вкусом.

Теги:
#Рецепт #Творог #Выпечка #Пирожки
Как оказалось, некоторые люди пришли на съемку не по приглашению, а по приказу
Общество
Украинцы с гневом набросились на Героя Украины, засветившегося на новогоднем поздравлении Зеленского: мнения в сети разделились
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Как оказалось, некоторые люди пришли на съемку не по приглашению, а по приказу
Украинцы с гневом набросились на Героя Украины, засветившегося на новогоднем поздравлении Зеленского: мнения в сети разделились
Дата публикации
Категория
Роман Цимбалюк проработал в Москве 10 лет
“Уничтожат, как бешеных псов": последний украинский корреспондент покинул РФ после угроз
Дата публикации
Категория
Почем украинцы будут брать хлеб в 2022 году
Дешевому хлебу быть? Кабмин придумал, как избежать подорожания продуктов
Дата публикации
Категория
Градинар — известный поклонник "русского мира" на Одесчине
"Запаковать и отправить в Россию": на Одесчине депутат поздравил с Новым годом на фоне Путина (фото)
Дата публикации
Категория
Другие команды столкнулись с авариями, непросто было и нашим спортсменам
"Были аварии, все было": Украина на ралли "Дакар-2022" столкнулась с трудностями в пустыне (фото)