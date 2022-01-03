Рецепт самых быстрых творожных пирожков с вишней, которые готовятся за 7 минут (видео)
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Для приготовления таких пирожков нужно всего 5 ингредиентов.
Творожные пирожки — это выпечка, которая готовится очень быстро и всегда уместна к любому столу. Приготовленные на сковородке творожники понравятся и взрослым, и детям.
Кулинарный блогер Катя Верит на своей странице в Инстаграм поделилась рецептом таких творожных пирожков с вишней, которые легко приготовить на сковородке всего за несколько минут.
Ингредиенты:
Для теста:
- 360 гр. (2 пачки) творога (у меня 5%)
- 2 яйца
- 200 гр. муки (если творог мокрый потребуется еще примерно грамм 50 муки)
- 50 гр. сахара
- 1 пакетик ванильного сахара (8 гр.)
Начинка:
- 300 гр. вишни
- 20 гр. сахара
- 20 гр. крахмала
Способ приготовления:
- В творог добавьте яйца, сахар и ванильный сахар, хорошо все перемешайте.
- Далее просейте муку (если творог влажный, то ее может потребоваться больше) и замешайте тесто, чтобы оно получилось достаточно плотным.
- Теперь начинка: вишню засыпьте сахаром с крахмалом и хорошо перемешайте.
- Тесто поделите на равные части, скатайте в шарик и каждый шарик разомните в лепешку. Далее выложите начинку в центр и собираем края, так как вам больше нравится.
- Выложите пирожки на сухую разогретую сковороду и обжаривайте минут по 7 с каждой стороны (под крышкой).
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