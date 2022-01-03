Рецепт самых быстрых творожных пирожков с вишней, которые готовятся за 7 минут (видео)

Для приготовления таких пирожков нужно всего 5 ингредиентов.

Творожные пирожки — это выпечка, которая готовится очень быстро и всегда уместна к любому столу. Приготовленные на сковородке творожники понравятся и взрослым, и детям.

Кулинарный блогер Катя Верит на своей странице в Инстаграм поделилась рецептом таких творожных пирожков с вишней, которые легко приготовить на сковородке всего за несколько минут.

Ингредиенты:

Для теста:

360 гр. (2 пачки) творога (у меня 5%)

2 яйца

200 гр. муки (если творог мокрый потребуется еще примерно грамм 50 муки)

50 гр. сахара

1 пакетик ванильного сахара (8 гр.)

Начинка:

300 гр. вишни

20 гр. сахара

20 гр. крахмала

Способ приготовления:

В творог добавьте яйца, сахар и ванильный сахар, хорошо все перемешайте. Далее просейте муку (если творог влажный, то ее может потребоваться больше) и замешайте тесто, чтобы оно получилось достаточно плотным. Теперь начинка: вишню засыпьте сахаром с крахмалом и хорошо перемешайте. Тесто поделите на равные части, скатайте в шарик и каждый шарик разомните в лепешку. Далее выложите начинку в центр и собираем края, так как вам больше нравится. Выложите пирожки на сухую разогретую сковороду и обжаривайте минут по 7 с каждой стороны (под крышкой).

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить нежнейшие сырники без муки, которые не будут вредить вашей фигуре и порадуют отменным вкусом.