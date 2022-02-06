Укр

Что делать, чтобы блинчики не пригорали: лайфхак от японских домохозяек

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Названы причины, по которым блины пригорают на сковороде Новость обновлена 06 февраля 2022, 19:11
Названы причины, по которым блины пригорают на сковороде

Ошибки в приготовлении блинов допускают как новички, так и профи

Традиционно в конце февраля отмечается один из самых древних славянских праздников — Масленица или Масленичная неделя, которая в 2022-м году припадает на период с 28 февраля по 6 марта.

Одним из главных атрибутов праздника являются — блины, которые для многих хозяек являются "проблемой", ведь они если не рвутся, то прилипают. О решении этих проблем, мы уже писали ранее, а теперь давайте разберемся с тем, что нужно делать, чтобы блинчики не пригорали. Мастерство выпекания блинов требует следования определенному своду правил, пишет sovkusom.ru.

Почему блины пригорают и что с этим делать

Решение "проблемы" достаточно простое. Больше всего, что в тесте содержится большое количество сахара. Его уменьшение должно помочь.

Также важно следить и за температурой сковороды, ведь раскаленная посуда может со временем сильно перегреться. Японские хозяйки придумали способ, как "сбивать температуру" сковороды. Они время от времени ставят ее на мокрое полотенце.

Также, во время приготовления блинов также могут беспокоить комки. Как их избежать в процессе приготовления теста — узнайте в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Масленица #Блины #Рецепты блинов #Лайфхак #Рецепт блинов
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