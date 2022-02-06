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Що робити, щоб млинці не пригорали: лайфхак від японських домогосподарок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Названо причини, з яких млинці пригорають на сковороді Новина оновлена 06 лютого 2022, 19:11
Названо причини, з яких млинці пригорають на сковороді

Помилки в приготуванні млинців допускають як новачки, так і проф.

Традиційно наприкінці лютого відзначається одне з найдавніших слов’янських свят — Масляна або Масляний тиждень, який у 2022 році припадає на період з 28 лютого по 6 березня.

Одним із головних атрибутів свята є млинці, які для багатьох господинь є "проблемою", адже вони якщо не рвуться, то прилипають. Про розв'язання цих проблем ми вже писали раніше, а тепер розберімось з тим, що потрібно робити, щоб млинці не пригорали. Майстерність випікання млинців вимагає дотримання певного зводу правил, пише sovkusom.ru.

Чому млинці пригорають і що з цим робити

Вирішення "проблеми" досить просте. Найбільше, що у тесті міститься велика кількість цукру. Його зменшення має допомогти.

Також важливо стежити і за температурою сковороди, адже розпечений посуд може з часом сильно перегрітися. Японські господині вигадали спосіб, як "збивати температуру" сковороди. Вони іноді ставлять її на мокрий рушник.

Також під час приготування млинців також можуть турбувати грудки. Як їх уникнути в процесі приготування тіста — дізнайтесь у нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Масляна #Млинці #Рецепти млинців #Лайфхак #Рецепт млинців
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