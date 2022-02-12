Как правильно варить рис, чтобы не слипался: всего один секрет

Этот способ подходит для любого вида риса

Рис – популярный продукт, который можно встретить практически на любой кухне. Из него готовят множество блюд, но чтобы он получился действительно вкусным, важно знать, как и сколько варить рис.

Инструкцией для тех, кто боится, что в процессе варки рис пересохнет, пригорит, станет размазней или слипнется, поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Как сварить рис, чтобы не прилипал к кастрюле и был рассыпчатым

"100 г риса (пропаренный длиннозернистый – топ для этого метода) заливаете 200 мл воды, ставите на большой огонь и ждете 5 минут. Когда рис закипит, накрываете его полотенцем, выключаете огонь и оставляете минут на 20-30. Рис сам себя приготовит. Если вдруг останется лишняя вода, то просто слейте ее", — рассказал кулинар.

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Этот способ подходит для любого вида риса, будет отличаться только время. Для круглозернистого риса время нужно убавить минут на 5, для нешлифованного – увеличить минут на 15.

Очень часто приготовленный плов получается очень жирным и вязким, от чего он становиться невкусным. Чтобы этого избежать, необходимо знать о нескольких кулинарных лайфхаках.