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Як правильно варити рис, щоб не злипався: лише один секрет

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як зварити ідеальний рис — лайфхак від Євгена Клопотенка
Як зварити ідеальний рис — лайфхак від Євгена Клопотенка

Цей спосіб підходить для будь-якого виду рису

Рис – найпопулярніший продукт, який можна зустріти практично на будь-якій кухні. З нього готують безліч страв, але щоб він вийшов справді смачним, важливо знати, як і скільки варити рис.

Інструкцією для тих, хто боїться, що в процесі варіння рис пересохне, пригорить, стане розмазнею чи злипнеться, поділився український шеф-кухар Євген Клопотенко.

Як зварити рис, щоб не прилипав до каструлі й був розсипчастим

"100 г рису (пропарений довгозернистий – топ для цього методу) заливаєте 200 мл води, ставите на великий вогонь і чекаєте 5 хвилин. Коли рис закипить, накриваєте його рушником, вимикаєте вогонь і залишаєте хвилин на 20-30. Рис сам себе приготує. Якщо раптом залишиться зайва вода, то просто злийте її", – розповів кулінар.

Цей спосіб підходить для будь-якого виду рису, відрізнятиметься лише час. Для круглозернистого рису час потрібно зменшити хвилин на 5, для нешліфованого – збільшити хвилин на 15.

Дуже часто приготований плов виходить дуже жирним і в’язким, від чого він стає несмачним. Щоб цього уникнути, необхідно знати про кілька кулінарних лайфхаків.

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#Рецепти #Мал #Євген Клопотенко
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