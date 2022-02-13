Что приготовить на ужин: рецепт сытных макарон с запеченной цветной капустой

Простое блюдо, которое получается очень питательным и вкусным

Если вы относитесь к цветной капусте безразлично, отмечая, что она сухая, пресная и практически безвкусная, то этот удачный рецепт вас обязательно удивит.

Макароны с запеченной цветной капустой — это блюдо, которое для всех любителей простых горячих блюд на ужин. При приготовлении важно смешивать блюдо в посуде, в которой запекалась цветная капуста с чесноком, ведь там на дне будут оставаться невероятно ароматные частицы, которые успешно перейдут к макаронам, пишет picantecooking.com.

Макароны с запеченной цветной капустой: рецепт

Ингредиенты:

1 средняя головка цветной капусты, разделить на соцветие

1 головка чеснока, разделить на зубцы, почистить

30 мл оливкового масла

30 грамм кедровых орешков

100 мл сливок 30%

100-150 мл воды по отварке макарон

2 ст.л. каперсов (большие разрезать пополам)

50 грамм сыра Пармезан или Грана Падано, мелко натереть

1/3 пучка петрушки, порубить

Соль по вкусу

250 грамм коротких макарон

Приготовление:

Разогреваем духовку до 190 ˚С. Цветную капусту и зубцы чеснока выкладываем в жаропрочную посуду в один слой и солим по вкусу. Сбрызгиваем все оливковым маслом и перемещаем в разогретую духовку. Запекаем до мягкости. В небольшой жаростойкой посуде, в духовке рядом с капустой, подрумяниваем кедровые орешки. Пока цветная капуста запекается, отвариваем макароны в большом количестве подсоленной, кипящей воды до готовности. Отцеживаем, сохраняя 150 мл воды. Макароны, каперсы и петрушку, половину сыра кладем в цветную капусту. Добавляем сливки и 100 мл жидкости для отваривания макарон. Хорошо все вымешиваем и если макароны будут казаться слишком сухими, доливаем 50 мл воды. Подаем макароны сразу же, посыпая сыром. Приятного аппетита!

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