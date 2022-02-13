Что приготовить на ужин: рецепт сытных макарон с запеченной цветной капустой
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Простое блюдо, которое получается очень питательным и вкусным
Если вы относитесь к цветной капусте безразлично, отмечая, что она сухая, пресная и практически безвкусная, то этот удачный рецепт вас обязательно удивит.
Макароны с запеченной цветной капустой — это блюдо, которое для всех любителей простых горячих блюд на ужин. При приготовлении важно смешивать блюдо в посуде, в которой запекалась цветная капуста с чесноком, ведь там на дне будут оставаться невероятно ароматные частицы, которые успешно перейдут к макаронам, пишет picantecooking.com.
Макароны с запеченной цветной капустой: рецепт
Ингредиенты:
- 1 средняя головка цветной капусты, разделить на соцветие
- 1 головка чеснока, разделить на зубцы, почистить
- 30 мл оливкового масла
- 30 грамм кедровых орешков
- 100 мл сливок 30%
- 100-150 мл воды по отварке макарон
- 2 ст.л. каперсов (большие разрезать пополам)
- 50 грамм сыра Пармезан или Грана Падано, мелко натереть
- 1/3 пучка петрушки, порубить
- Соль по вкусу
- 250 грамм коротких макарон
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 190 ˚С.
- Цветную капусту и зубцы чеснока выкладываем в жаропрочную посуду в один слой и солим по вкусу. Сбрызгиваем все оливковым маслом и перемещаем в разогретую духовку. Запекаем до мягкости.
- В небольшой жаростойкой посуде, в духовке рядом с капустой, подрумяниваем кедровые орешки.
- Пока цветная капуста запекается, отвариваем макароны в большом количестве подсоленной, кипящей воды до готовности. Отцеживаем, сохраняя 150 мл воды.
- Макароны, каперсы и петрушку, половину сыра кладем в цветную капусту. Добавляем сливки и 100 мл жидкости для отваривания макарон. Хорошо все вымешиваем и если макароны будут казаться слишком сухими, доливаем 50 мл воды.
- Подаем макароны сразу же, посыпая сыром. Приятного аппетита!
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