Що приготувати на вечерю: рецепт ситних макаронів з запеченою цвітною капустою

Просте блюдо, яке виходить дуже поживним та смачним

Якщо ви ставитеся до цвітної капусти байдуже, відзначаючи, що вона суха, прісна і практично несмачна, цей вдалий рецепт вас обов’язково здивує.

Макарони з запеченою цвітною капустою — це страва, яка для всіх любителів простих гарячих страв на вечерю. При приготуванні важливо змішувати страву в посуді, де запікалася цвітна капуста з часником, адже там на дні залишатимуться неймовірно ароматні частинки, які успішно перейдуть до макаронів, пише picantecooking.com.

Макарони із запеченою цвітною капустою: рецепт

Інгредієнти:

1 середня головка цвітної капусти, розділити на суцвіття

1 головка часнику, поділити на зубці, почистити

30 мл оливкової олії

30 г кедрових горішків

100 мл вершків 30%

100-150 мл води по відварюванню макаронів

2 ст. каперсів (великі розрізати навпіл)

50 г сиру Пармезан або Грана Падано, дрібно натерти

1/3 пучка петрушки, порубати

Сіль за смаком

250 г коротких макаронів

Приготування:

Розігріваємо духовку до 190˚С. Цвітну капусту і зубці часнику викладаємо в жароміцний посуд в один шар і солимо за смаком. Збризкуємо все оливковою олією і переміщуємо в розігріту духовку. Запікаємо до м’якості. У невеликому жаростійкому посуді, в духовці поруч із капустою, підрум’янюємо кедрові горішки. Поки цвітна капуста запікається, відварюємо макарони у великій кількості підсоленої води до готовності. Відціджуємо, зберігаючи 150 мл води. Макарони, каперси та петрушку, половину сиру кладемо у цвітну капусту. Додаємо вершки та 100 мл рідини для відварювання макаронів. Добре все вимішуємо і якщо макарони будуть здаватися занадто сухими, доливаємо 50 мл води. Подаємо макарони одразу ж, посипаючи сиром. Смачного!

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