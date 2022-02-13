Що приготувати на вечерю: рецепт ситних макаронів з запеченою цвітною капустою
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Просте блюдо, яке виходить дуже поживним та смачним
Якщо ви ставитеся до цвітної капусти байдуже, відзначаючи, що вона суха, прісна і практично несмачна, цей вдалий рецепт вас обов’язково здивує.
Макарони з запеченою цвітною капустою — це страва, яка для всіх любителів простих гарячих страв на вечерю. При приготуванні важливо змішувати страву в посуді, де запікалася цвітна капуста з часником, адже там на дні залишатимуться неймовірно ароматні частинки, які успішно перейдуть до макаронів, пише picantecooking.com.
Макарони із запеченою цвітною капустою: рецепт
Інгредієнти:
- 1 середня головка цвітної капусти, розділити на суцвіття
- 1 головка часнику, поділити на зубці, почистити
- 30 мл оливкової олії
- 30 г кедрових горішків
- 100 мл вершків 30%
- 100-150 мл води по відварюванню макаронів
- 2 ст. каперсів (великі розрізати навпіл)
- 50 г сиру Пармезан або Грана Падано, дрібно натерти
- 1/3 пучка петрушки, порубати
- Сіль за смаком
- 250 г коротких макаронів
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 190˚С.
- Цвітну капусту і зубці часнику викладаємо в жароміцний посуд в один шар і солимо за смаком. Збризкуємо все оливковою олією і переміщуємо в розігріту духовку. Запікаємо до м’якості.
- У невеликому жаростійкому посуді, в духовці поруч із капустою, підрум’янюємо кедрові горішки.
- Поки цвітна капуста запікається, відварюємо макарони у великій кількості підсоленої води до готовності. Відціджуємо, зберігаючи 150 мл води.
- Макарони, каперси та петрушку, половину сиру кладемо у цвітну капусту. Додаємо вершки та 100 мл рідини для відварювання макаронів. Добре все вимішуємо і якщо макарони будуть здаватися занадто сухими, доливаємо 50 мл води.
- Подаємо макарони одразу ж, посипаючи сиром. Смачного!
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