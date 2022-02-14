Воздушные сырные крокеты: рецепт потрясающей легкой закуски за 5 минут
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Сырные крокеты — это незатейливая закуска, которая подойдет хоть к пиву, хоть к коктейлям, хоть на десерт к кофе.
Когда в качестве закуски под кино или посиделки с друзьями надоела картошка фри и куриные стрипсы, вы не можете придумать такую же вкусную альтернативу? "Телеграф" знает, что вас может заинтересовать — сырные крокеты/шарики не оставят равнодушными никого.
Рецептом хрустящих и воздушных крокетов на своей странице в Инстаграм поделился кулинарный блогер под ником kristina_ne_pp. Она отмечает, что блюдо получается невероятно вкусным.
Ингредиенты:
- Белки яиц — 4-5 шт.
- Сыр полутвердый — 150 гр.
- Панировочные сухари
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- Яичные белки отделите от желтков, и взбейте их до плотных белых пиков.
- Добавьте к смеси натертый сыр и аккуратно перемешайте.
- Сформируйте крокеты (шарики), но делать нужно это аккуратно, ведь они очень воздушные.
- Обвалите каждый в панировочных сухарях и сразу отправляйте во фритюр. Обжаривайте со всех сторон до золотистости.
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