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Воздушные сырные крокеты: рецепт потрясающей легкой закуски за 5 минут

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Сырные крокеты - вкусная и быстрая в приготовлении закуска
Сырные крокеты - вкусная и быстрая в приготовлении закуска

Сырные крокеты — это незатейливая закуска, которая подойдет хоть к пиву, хоть к коктейлям, хоть на десерт к кофе.

Когда в качестве закуски под кино или посиделки с друзьями надоела картошка фри и куриные стрипсы, вы не можете придумать такую же вкусную альтернативу? "Телеграф" знает, что вас может заинтересовать — сырные крокеты/шарики не оставят равнодушными никого.

Рецептом хрустящих и воздушных крокетов на своей странице в Инстаграм поделился кулинарный блогер под ником kristina_ne_pp. Она отмечает, что блюдо получается невероятно вкусным.

Ингредиенты:

  • Белки яиц — 4-5 шт.
  • Сыр полутвердый — 150 гр.
  • Панировочные сухари
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Яичные белки отделите от желтков, и взбейте их до плотных белых пиков.
  2. Добавьте к смеси натертый сыр и аккуратно перемешайте.
  3. Сформируйте крокеты (шарики), но делать нужно это аккуратно, ведь они очень воздушные.
  4. Обвалите каждый в панировочных сухарях и сразу отправляйте во фритюр. Обжаривайте со всех сторон до золотистости.

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Теги:
#Рецепт #Закуска #сырные шарики
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