Повітряні сирні крокети: рецепт приголомшливої легкої закуски за 5 хвилин

Сирні крокети – це невигадлива закуска, яка підійде хоч до пива, хоч до коктейлів, хоч на десерт до кави.

Коли як закуска під кіно або для посиденьок з друзями набридла картопля фрі та курячі стріпси, ви не можете придумати таку ж смачну альтернативу? "Телеграф" знає, що вас може зацікавити — сирні крокети/кульки не залишать байдужими нікого.

Рецептом хрустких та повітряних крокетів на своїй сторінці в Інстаграм поділився кулінарний блогер під ніком kristina_ne_pp. Вона зазначає, що страва виходить неймовірно смачною.

Інгредієнти:

Білки яєць – 4-5 шт.

Сир напівтвердий — 150 г

Панірувальні сухарі

Олія для смаження

Спосіб приготування:

Яєчні білки відокремте від жовтків і збийте їх до щільних білих піків. Додайте до суміші натертий сир і обережно перемішайте. Сформуйте крокети (кульки), але робити це потрібно акуратно, адже вони дуже повітряні. Обваліть кожен у панірувальних сухарях і відразу відправляйте у фритюр. Обсмажуйте з усіх боків до золотистості.

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