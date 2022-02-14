Повітряні сирні крокети: рецепт приголомшливої легкої закуски за 5 хвилин
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Сирні крокети – це невигадлива закуска, яка підійде хоч до пива, хоч до коктейлів, хоч на десерт до кави.
Коли як закуска під кіно або для посиденьок з друзями набридла картопля фрі та курячі стріпси, ви не можете придумати таку ж смачну альтернативу? "Телеграф" знає, що вас може зацікавити — сирні крокети/кульки не залишать байдужими нікого.
Рецептом хрустких та повітряних крокетів на своїй сторінці в Інстаграм поділився кулінарний блогер під ніком kristina_ne_pp. Вона зазначає, що страва виходить неймовірно смачною.
Інгредієнти:
- Білки яєць – 4-5 шт.
- Сир напівтвердий — 150 г
- Панірувальні сухарі
- Олія для смаження
Спосіб приготування:
- Яєчні білки відокремте від жовтків і збийте їх до щільних білих піків.
- Додайте до суміші натертий сир і обережно перемішайте.
- Сформуйте крокети (кульки), але робити це потрібно акуратно, адже вони дуже повітряні.
- Обваліть кожен у панірувальних сухарях і відразу відправляйте у фритюр. Обсмажуйте з усіх боків до золотистості.
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