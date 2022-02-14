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Повітряні сирні крокети: рецепт приголомшливої легкої закуски за 5 хвилин

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Сирні крокети — смачна та швидка у приготуванні закуска
Сирні крокети — смачна та швидка у приготуванні закуска

Сирні крокети – це невигадлива закуска, яка підійде хоч до пива, хоч до коктейлів, хоч на десерт до кави.

Коли як закуска під кіно або для посиденьок з друзями набридла картопля фрі та курячі стріпси, ви не можете придумати таку ж смачну альтернативу? "Телеграф" знає, що вас може зацікавити — сирні крокети/кульки не залишать байдужими нікого.

Рецептом хрустких та повітряних крокетів на своїй сторінці в Інстаграм поділився кулінарний блогер під ніком kristina_ne_pp. Вона зазначає, що страва виходить неймовірно смачною.

Інгредієнти:

  • Білки яєць – 4-5 шт.
  • Сир напівтвердий — 150 г
  • Панірувальні сухарі
  • Олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. Яєчні білки відокремте від жовтків і збийте їх до щільних білих піків.
  2. Додайте до суміші натертий сир і обережно перемішайте.
  3. Сформуйте крокети (кульки), але робити це потрібно акуратно, адже вони дуже повітряні.
  4. Обваліть кожен у панірувальних сухарях і відразу відправляйте у фритюр. Обсмажуйте з усіх боків до золотистості.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко та смачно засолити сало і навіщо потрібно використовувати при цьому цукор.

Теги:
#Рецепт #Закуска #сирні кульки
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