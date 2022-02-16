Зачем опытные хозяйки добавляют в борщ старое сало: ответ прост

Рецептов борща существует большое количество.

У каждой хозяйки наверняка есть свой рецепт приготовления борща, однако никогда не поздно учиться и узнавать новые варианты приготовления этого блюда. Ранее мы рассказывали, как сделать цвет борща идеальным, а теперь делимся с вами секретом такого же непревзойденного вкуса блюда.

Чтобы борщ был вкусным и наваристым его нужно заправлять старым салом и чесноком. Перед приготовлением борща, сало нужно положить в теплое место, и держать там пока оно не пожелтеет. После его растирают в ступе с чесноком и добавляют в самом конце в борщ, сообщает edimdoma.

Ингредиенты

Говядина на кости 500-800г

картофель 5шт.

морковь 1шт.

свёкла 2шт.

лук 2 больших или 5 маленьких

капуста 0,5 головки

фасоль 1ст.

томатная паста

старое сало

укроп

чеснок 2 зубка

соль

лавровый лист

Способ приготовления:

Сварите говядину. Когда она закипит, снимите пену и варите мясо на медленном огне. Если у вас сырая фасоль, то варить ее нужно вместе с мясом. Обжарьте до золотистого цвета лук и морковь. Также поступите и со свеклой. Затем соедините овощи и добавьте к ним томатную пасту. Разбавьте это все водой или бульоном и тушите до мягкости. Когда мясо сварится, добавьте к нему порезанный картофель и капусту. Если у вас вареная фасоль, то нужно добавить и ее вместе с картошкой. Когда картофель проварится до мягкости, добавьте зажарку, лавровый лист и посолите. В самом конце, добавьте укроп и старое сало с чесноком. Закройте крышку и выключите плиту. Оставьте борщ настаиваться 1 час.

Напомним, что украинский борщ попал в топ-20 самых вкусных первых блюд мира.