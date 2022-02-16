Зачем опытные хозяйки добавляют в борщ старое сало: ответ прост
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Рецептов борща существует большое количество.
У каждой хозяйки наверняка есть свой рецепт приготовления борща, однако никогда не поздно учиться и узнавать новые варианты приготовления этого блюда. Ранее мы рассказывали, как сделать цвет борща идеальным, а теперь делимся с вами секретом такого же непревзойденного вкуса блюда.
Чтобы борщ был вкусным и наваристым его нужно заправлять старым салом и чесноком. Перед приготовлением борща, сало нужно положить в теплое место, и держать там пока оно не пожелтеет. После его растирают в ступе с чесноком и добавляют в самом конце в борщ, сообщает edimdoma.
Ингредиенты
- Говядина на кости 500-800г
- картофель 5шт.
- морковь 1шт.
- свёкла 2шт.
- лук 2 больших или 5 маленьких
- капуста 0,5 головки
- фасоль 1ст.
- томатная паста
- старое сало
- укроп
- чеснок 2 зубка
- соль
- лавровый лист
Способ приготовления:
- Сварите говядину. Когда она закипит, снимите пену и варите мясо на медленном огне. Если у вас сырая фасоль, то варить ее нужно вместе с мясом.
- Обжарьте до золотистого цвета лук и морковь. Также поступите и со свеклой.
- Затем соедините овощи и добавьте к ним томатную пасту. Разбавьте это все водой или бульоном и тушите до мягкости.
- Когда мясо сварится, добавьте к нему порезанный картофель и капусту. Если у вас вареная фасоль, то нужно добавить и ее вместе с картошкой.
- Когда картофель проварится до мягкости, добавьте зажарку, лавровый лист и посолите.
- В самом конце, добавьте укроп и старое сало с чесноком. Закройте крышку и выключите плиту. Оставьте борщ настаиваться 1 час.
Напомним, что украинский борщ попал в топ-20 самых вкусных первых блюд мира.
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