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Зачем опытные хозяйки добавляют в борщ старое сало: ответ прост

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Борщ можно назвать королем среди супов
Борщ можно назвать королем среди супов

Рецептов борща существует большое количество.

У каждой хозяйки наверняка есть свой рецепт приготовления борща, однако никогда не поздно учиться и узнавать новые варианты приготовления этого блюда. Ранее мы рассказывали, как сделать цвет борща идеальным, а теперь делимся с вами секретом такого же непревзойденного вкуса блюда.

Чтобы борщ был вкусным и наваристым его нужно заправлять старым салом и чесноком. Перед приготовлением борща, сало нужно положить в теплое место, и держать там пока оно не пожелтеет. После его растирают в ступе с чесноком и добавляют в самом конце в борщ, сообщает edimdoma.

Ингредиенты

  • Говядина на кости 500-800г
  • картофель 5шт.
  • морковь 1шт.
  • свёкла 2шт.
  • лук 2 больших или 5 маленьких
  • капуста 0,5 головки
  • фасоль 1ст.
  • томатная паста
  • старое сало
  • укроп
  • чеснок 2 зубка
  • соль
  • лавровый лист

Способ приготовления:

  1. Сварите говядину. Когда она закипит, снимите пену и варите мясо на медленном огне. Если у вас сырая фасоль, то варить ее нужно вместе с мясом.
  2. Обжарьте до золотистого цвета лук и морковь. Также поступите и со свеклой.
  3. Затем соедините овощи и добавьте к ним томатную пасту. Разбавьте это все водой или бульоном и тушите до мягкости.
  4. Когда мясо сварится, добавьте к нему порезанный картофель и капусту. Если у вас вареная фасоль, то нужно добавить и ее вместе с картошкой.
  5. Когда картофель проварится до мягкости, добавьте зажарку, лавровый лист и посолите.
  6. В самом конце, добавьте укроп и старое сало с чесноком. Закройте крышку и выключите плиту. Оставьте борщ настаиваться 1 час.

Напомним, что украинский борщ попал в топ-20 самых вкусных первых блюд мира.

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#Рецепт #Борщ
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