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Сочный салат на ужин с беконом и овощами: рецепт блюда за 20 минут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Салат с овощами и беконом Новость обновлена 22 февраля 2022, 15:57
Салат с овощами и беконом

Этим салатом вы накормите всю семью

Салат на ужин может быть не только полезным, как вариант блюда с запеченной свеклой, но и очень сытным. Можете добавить в свое вечернее меню очень вкусный, яркий, сочный салат с беконом и овощами. Все самое вкусное в одной тарелке, с шикарной заправкой!

Рецептом блюда поделились кулинарные блогеры Александра и Марат с ником edadom.tv в Инстаграме.

Ингредиенты:

  • Салат микс — 50 гр
  • Огурец — 1/2 среднего
  • Помидоры черри ~ 7 шт.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Бекон — 2-3 полоски
  • Сок лимона — 1 ст. л.
  • Горчица мягкая — 1 ч. л.
  • Мёд — 1 ч. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Орехи, семечки — по желанию

Приготовление:

  1. В тарелку выкладываем микс салата. Огурец режем небольшими кусочками. Черри режем четвертинками, авокадо кубиками. Яйцо режем кружочками.
  2. Бекон режем кусочками 3-4 см и слегка обжариваем. Для заправки взбиваем вилкой мед, горчицу, сок лимона и масло. Обязательно пробуем и регулируем под свой вкус.
  3. На салат выкладываем полосками все овощи, бекон и яйца. Поливаем заправкой и украшаем любыми семечками и орехами. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" опубликовывал рецепт вкусной закуски из свеклы и майонеза.

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