Сочный салат на ужин с беконом и овощами: рецепт блюда за 20 минут
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Этим салатом вы накормите всю семью
Салат на ужин может быть не только полезным, как вариант блюда с запеченной свеклой, но и очень сытным. Можете добавить в свое вечернее меню очень вкусный, яркий, сочный салат с беконом и овощами. Все самое вкусное в одной тарелке, с шикарной заправкой!
Рецептом блюда поделились кулинарные блогеры Александра и Марат с ником edadom.tv в Инстаграме.
Ингредиенты:
- Салат микс — 50 гр
- Огурец — 1/2 среднего
- Помидоры черри ~ 7 шт.
- Авокадо — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Бекон — 2-3 полоски
- Сок лимона — 1 ст. л.
- Горчица мягкая — 1 ч. л.
- Мёд — 1 ч. л.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Орехи, семечки — по желанию
Приготовление:
- В тарелку выкладываем микс салата. Огурец режем небольшими кусочками. Черри режем четвертинками, авокадо кубиками. Яйцо режем кружочками.
- Бекон режем кусочками 3-4 см и слегка обжариваем. Для заправки взбиваем вилкой мед, горчицу, сок лимона и масло. Обязательно пробуем и регулируем под свой вкус.
- На салат выкладываем полосками все овощи, бекон и яйца. Поливаем заправкой и украшаем любыми семечками и орехами. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" опубликовывал рецепт вкусной закуски из свеклы и майонеза.
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