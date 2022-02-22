Сочный салат на ужин с беконом и овощами: рецепт блюда за 20 минут

Этим салатом вы накормите всю семью

Салат на ужин может быть не только полезным, как вариант блюда с запеченной свеклой, но и очень сытным. Можете добавить в свое вечернее меню очень вкусный, яркий, сочный салат с беконом и овощами. Все самое вкусное в одной тарелке, с шикарной заправкой!

Рецептом блюда поделились кулинарные блогеры Александра и Марат с ником edadom.tv в Инстаграме.

Ингредиенты:

Салат микс — 50 гр

Огурец — 1/2 среднего

Помидоры черри ~ 7 шт.

Авокадо — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Бекон — 2-3 полоски

Сок лимона — 1 ст. л.

Горчица мягкая — 1 ч. л.

Мёд — 1 ч. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Орехи, семечки — по желанию

Приготовление:

В тарелку выкладываем микс салата. Огурец режем небольшими кусочками. Черри режем четвертинками, авокадо кубиками. Яйцо режем кружочками. Бекон режем кусочками 3-4 см и слегка обжариваем. Для заправки взбиваем вилкой мед, горчицу, сок лимона и масло. Обязательно пробуем и регулируем под свой вкус. На салат выкладываем полосками все овощи, бекон и яйца. Поливаем заправкой и украшаем любыми семечками и орехами. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" опубликовывал рецепт вкусной закуски из свеклы и майонеза.