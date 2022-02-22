Соковитий салат на вечерю з беконом та овочами: рецепт страви за 20 хвилин
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Цим салатом ви нагодуєте всю родину
Салат на вечерю може бути не тільки корисним, як варіант страви із запеченим буряком, але й дуже ситним. Можете додати у своє вечірнє меню дуже смачний, яскравий, соковитий салат із беконом та овочами. Все найсмачніше в одній тарілці, з розкішною заправкою!
Рецептом страви поділилися кулінарні блогери Олександра та Марат із ніком edadom.tv в Інстаграмі.
Інгредієнти:
- Салат мікс — 50 г
- Огірок — 1/2 середнього
- Помідори черрі ~ 7 шт.
- Авокадо – 1 шт.
- Яйця – 2 шт.
- Бекон — 2-3 смужки
- Сік лимона – 1 ст. л.
- Гірчиця м’яка – 1 ч. л.
- Мед — 1 ч. л.
- Оливкова олія — 2 ст. л.
- Горіхи, насіння — за бажанням
Приготування:
- У тарілку викладаємо мікс салату. Огірок ріжемо невеликими шматочками. Черрі ріжемо четвертинками, авокадо кубиками. Яйце ріжемо кружечками.
- Бекон ріжемо шматочками 3-4 см і злегка обсмажуємо. Для заправки збиваємо вилкою мед, гірчицю, сік лимона та олію. Обов’язково пробуємо та регулюємо під свій смак.
- На салат викладаємо смужками усі овочі, бекон та яйця. Поливаємо заправкою і прикрашаємо будь-яким насінням і горіхами. Смачного!
Раніше "Телеграф" опубліковував рецепт смачної закуски з буряків та майонезу.
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