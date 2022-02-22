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Соковитий салат на вечерю з беконом та овочами: рецепт страви за 20 хвилин

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Салат з овочами та беконом Новина оновлена 22 лютого 2022, 15:57
Салат з овочами та беконом

Цим салатом ви нагодуєте всю родину

Салат на вечерю може бути не тільки корисним, як варіант страви із запеченим буряком, але й дуже ситним. Можете додати у своє вечірнє меню дуже смачний, яскравий, соковитий салат із беконом та овочами. Все найсмачніше в одній тарілці, з розкішною заправкою!

Рецептом страви поділилися кулінарні блогери Олександра та Марат із ніком edadom.tv в Інстаграмі.

Інгредієнти:

  • Салат мікс — 50 г
  • Огірок — 1/2 середнього
  • Помідори черрі ~ 7 шт.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Яйця – 2 шт.
  • Бекон — 2-3 смужки
  • Сік лимона – 1 ст. л.
  • Гірчиця м’яка – 1 ч. л.
  • Мед — 1 ч. л.
  • Оливкова олія — 2 ст. л.
  • Горіхи, насіння — за бажанням

Приготування:

  1. У тарілку викладаємо мікс салату. Огірок ріжемо невеликими шматочками. Черрі ріжемо четвертинками, авокадо кубиками. Яйце ріжемо кружечками.
  2. Бекон ріжемо шматочками 3-4 см і злегка обсмажуємо. Для заправки збиваємо вилкою мед, гірчицю, сік лимона та олію. Обов’язково пробуємо та регулюємо під свій смак.
  3. На салат викладаємо смужками усі овочі, бекон та яйця. Поливаємо заправкою і прикрашаємо будь-яким насінням і горіхами. Смачного!

Раніше "Телеграф" опубліковував рецепт смачної закуски з буряків та майонезу.

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