Соковитий салат на вечерю з беконом та овочами: рецепт страви за 20 хвилин

Цим салатом ви нагодуєте всю родину

Салат на вечерю може бути не тільки корисним, як варіант страви із запеченим буряком, але й дуже ситним. Можете додати у своє вечірнє меню дуже смачний, яскравий, соковитий салат із беконом та овочами. Все найсмачніше в одній тарілці, з розкішною заправкою!

Рецептом страви поділилися кулінарні блогери Олександра та Марат із ніком edadom.tv в Інстаграмі.

Інгредієнти:

Салат мікс — 50 г

Огірок — 1/2 середнього

Помідори черрі ~ 7 шт.

Авокадо – 1 шт.

Яйця – 2 шт.

Бекон — 2-3 смужки

Сік лимона – 1 ст. л.

Гірчиця м’яка – 1 ч. л.

Мед — 1 ч. л.

Оливкова олія — 2 ст. л.

Горіхи, насіння — за бажанням

Приготування:

У тарілку викладаємо мікс салату. Огірок ріжемо невеликими шматочками. Черрі ріжемо четвертинками, авокадо кубиками. Яйце ріжемо кружечками. Бекон ріжемо шматочками 3-4 см і злегка обсмажуємо. Для заправки збиваємо вилкою мед, гірчицю, сік лимона та олію. Обов’язково пробуємо та регулюємо під свій смак. На салат викладаємо смужками усі овочі, бекон та яйця. Поливаємо заправкою і прикрашаємо будь-яким насінням і горіхами. Смачного!

Раніше "Телеграф" опубліковував рецепт смачної закуски з буряків та майонезу.