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Легко заменит обычную яичницу: рецепт вкусного завтрака с творожным сыром

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Яичные рулетики с творожным сыром - рецепт
Яичные рулетики с творожным сыром - рецепт

Приготовление этого блюда не займет много времени

Яичные рулетики с творожным сыром — это блюдо для тех, кому надоела обычная яичница, даже такая, как шакшука, рецептом которой ранее поделился Евгений Клопотенко.

Рецептом вкусных яичных рулетиков, приготовление которых не отнимет у вас много времени, поделился фудблогер Дамир с ником damirfood в Инстаграме.

Как приготовить яичные рулетики с творожным сыром

Ингредиенты:

  • Яйца
  • Творожный сыр
  • Помидоры
  • Зелень

Приготовление:

  1. Нарезаем соломкой помидоры (а вообще можно использовать все что вам нравится).
  2. Взбиваем 1-2 яйца и солим их.
  3. Жарим на смазанной маслом сковороде яичную смесь 4-5 минут, до тех пор пока яйцо полностью не схватится.
  4. Выкладываем яичный блин на тарелку и смазываем его творожным сыром. Отступив немного от края, выкладываем помидоры и закручиваем их в рулет.
  5. Разрезаем рулетик пополам и выкладываем друг на друга, украшаем и наслаждаемся необычным завтраком с очень нежным вкусом. Приятного аппетита!

Если вы любите сладкое, можно переключится на овсянку. Интересным рецептом овсяного пирога "Телеграф" делился ранее.

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