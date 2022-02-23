Легко заменит обычную яичницу: рецепт вкусного завтрака с творожным сыром
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Приготовление этого блюда не займет много времени
Яичные рулетики с творожным сыром — это блюдо для тех, кому надоела обычная яичница, даже такая, как шакшука, рецептом которой ранее поделился Евгений Клопотенко.
Рецептом вкусных яичных рулетиков, приготовление которых не отнимет у вас много времени, поделился фудблогер Дамир с ником damirfood в Инстаграме.
Как приготовить яичные рулетики с творожным сыром
Ингредиенты:
- Яйца
- Творожный сыр
- Помидоры
- Зелень
Приготовление:
- Нарезаем соломкой помидоры (а вообще можно использовать все что вам нравится).
- Взбиваем 1-2 яйца и солим их.
- Жарим на смазанной маслом сковороде яичную смесь 4-5 минут, до тех пор пока яйцо полностью не схватится.
- Выкладываем яичный блин на тарелку и смазываем его творожным сыром. Отступив немного от края, выкладываем помидоры и закручиваем их в рулет.
- Разрезаем рулетик пополам и выкладываем друг на друга, украшаем и наслаждаемся необычным завтраком с очень нежным вкусом. Приятного аппетита!
Если вы любите сладкое, можно переключится на овсянку. Интересным рецептом овсяного пирога "Телеграф" делился ранее.
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