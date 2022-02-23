Легко заменит обычную яичницу: рецепт вкусного завтрака с творожным сыром

Приготовление этого блюда не займет много времени

Яичные рулетики с творожным сыром — это блюдо для тех, кому надоела обычная яичница, даже такая, как шакшука, рецептом которой ранее поделился Евгений Клопотенко.

Рецептом вкусных яичных рулетиков, приготовление которых не отнимет у вас много времени, поделился фудблогер Дамир с ником damirfood в Инстаграме.

Как приготовить яичные рулетики с творожным сыром

Ингредиенты:

Яйца

Творожный сыр

Помидоры

Зелень

Приготовление:

Нарезаем соломкой помидоры (а вообще можно использовать все что вам нравится). Взбиваем 1-2 яйца и солим их. Жарим на смазанной маслом сковороде яичную смесь 4-5 минут, до тех пор пока яйцо полностью не схватится. Выкладываем яичный блин на тарелку и смазываем его творожным сыром. Отступив немного от края, выкладываем помидоры и закручиваем их в рулет. Разрезаем рулетик пополам и выкладываем друг на друга, украшаем и наслаждаемся необычным завтраком с очень нежным вкусом. Приятного аппетита!

Если вы любите сладкое, можно переключится на овсянку. Интересным рецептом овсяного пирога "Телеграф" делился ранее.