Легко замінить звичайну яєчню: рецепт смачного сніданку з вершковим сиром

Приготування цієї страви не займе багато часу

Яєчні рулетики з вершковим сиром — це страва для тих, кому набридла звичайна яєчня.

Рецептом смачних яєчних рулетиків, приготування яких не забере у вас багато часу, поділився фудблогер Дамір з ніком damirfood в Інстаграмі.

Як приготувати яєчні рулетики з вершковим сиром

Інгредієнти:

Яйця

Сир

Помідори

Зелень

Приготування:

Нарізаємо соломкою помідори (а взагалі можна використати все, що вам подобається). Збиваємо 1-2 яйця і солимо їх. Смажити на змащеній олією сковороді яєчну суміш 4-5 хвилин, доки яйце повністю не схопиться. Викладаємо яєчний млинець на тарілку і змащуємо вершковим сиром. Відступивши трохи від краю, викладаємо помідори та закручуємо їх в рулет. Розрізаємо рулетик навпіл і викладаємо один на одного, прикрашаємо та насолоджуємося незвичайним сніданком з дуже ніжним смаком. Смачного!

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