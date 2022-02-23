Легко замінить звичайну яєчню: рецепт смачного сніданку з вершковим сиром
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Приготування цієї страви не займе багато часу
Яєчні рулетики з вершковим сиром — це страва для тих, кому набридла звичайна яєчня.
Рецептом смачних яєчних рулетиків, приготування яких не забере у вас багато часу, поділився фудблогер Дамір з ніком damirfood в Інстаграмі.
Як приготувати яєчні рулетики з вершковим сиром
Інгредієнти:
- Яйця
- Сир
- Помідори
- Зелень
Приготування:
- Нарізаємо соломкою помідори (а взагалі можна використати все, що вам подобається).
- Збиваємо 1-2 яйця і солимо їх.
- Смажити на змащеній олією сковороді яєчну суміш 4-5 хвилин, доки яйце повністю не схопиться.
- Викладаємо яєчний млинець на тарілку і змащуємо вершковим сиром. Відступивши трохи від краю, викладаємо помідори та закручуємо їх в рулет.
- Розрізаємо рулетик навпіл і викладаємо один на одного, прикрашаємо та насолоджуємося незвичайним сніданком з дуже ніжним смаком. Смачного!
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