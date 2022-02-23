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Легко замінить звичайну яєчню: рецепт смачного сніданку з вершковим сиром

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Яєчні рулетики з вершковим сиром - рецепт
Яєчні рулетики з вершковим сиром - рецепт

Приготування цієї страви не займе багато часу

Яєчні рулетики з вершковим сиром — це страва для тих, кому набридла звичайна яєчня.

Рецептом смачних яєчних рулетиків, приготування яких не забере у вас багато часу, поділився фудблогер Дамір з ніком damirfood в Інстаграмі.

Як приготувати яєчні рулетики з вершковим сиром

Інгредієнти:

  • Яйця
  • Сир
  • Помідори
  • Зелень

Приготування:

  1. Нарізаємо соломкою помідори (а взагалі можна використати все, що вам подобається).
  2. Збиваємо 1-2 яйця і солимо їх.
  3. Смажити на змащеній олією сковороді яєчну суміш 4-5 хвилин, доки яйце повністю не схопиться.
  4. Викладаємо яєчний млинець на тарілку і змащуємо вершковим сиром. Відступивши трохи від краю, викладаємо помідори та закручуємо їх в рулет.
  5. Розрізаємо рулетик навпіл і викладаємо один на одного, прикрашаємо та насолоджуємося незвичайним сніданком з дуже ніжним смаком. Смачного!

Якщо ви любите солодке, можна перейти на вівсянку. Цікавим рецептом вівсяного пирога "Телеграф" ділився раніше.

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