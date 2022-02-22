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Так вівсянку ви ще не готували: найсмачніший і найнезвичайніший рецепт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Пиріг з вівсяних пластівців — рецепт
Пиріг з вівсяних пластівців — рецепт

Начебто продукти, властиві сніданку, а в результаті виходить пиріг

З вівсянки можна приготувати такі пироги, які тільки душа забажає! Такі солодкі страви мають безліч рецептів, кожен з яких відрізняється від звичайної випічки не лише смаком, але й користю для організму, оскільки вівсянка малокалорійна, що сприяє схудненню.

На цей раз пропонуємо приготувати вівсяний пиріг з бананом і ягодами. Рецептом поділилися кулінарні блогери Ольга та Олена з ніком leniviy_kulinar в Інстаграмі.

Такий пиріг відмінно зайде в якості сніданку або перекусу.

Спосіб приготування:

Змішуємо 200 г вівсянки, пару яєць, 200 мл молока та 100 г цукру. Виливаємо у форму, змащену олією. Зверху прикрашаємо будь-якими фруктами (в цьому випадку бананами) або ягодами. Випікаємо пиріг близько 30 хвилин при 180С.

Смачно й у гарячому вигляді, й у холодному. До речі, дуже зручно брати із собою.

Вівсянка — це ідеальний сніданок, дуже корисний та смачний. Тому цікаво знати, що буде з нашим тілом, якщо вівсянку їсти щоранку.

Теги:
#Рецепти #Вівсянка
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