Так вівсянку ви ще не готували: найсмачніший і найнезвичайніший рецепт
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Начебто продукти, властиві сніданку, а в результаті виходить пиріг
З вівсянки можна приготувати такі пироги, які тільки душа забажає! Такі солодкі страви мають безліч рецептів, кожен з яких відрізняється від звичайної випічки не лише смаком, але й користю для організму, оскільки вівсянка малокалорійна, що сприяє схудненню.
На цей раз пропонуємо приготувати вівсяний пиріг з бананом і ягодами. Рецептом поділилися кулінарні блогери Ольга та Олена з ніком leniviy_kulinar в Інстаграмі.
Такий пиріг відмінно зайде в якості сніданку або перекусу.
Спосіб приготування:
Змішуємо 200 г вівсянки, пару яєць, 200 мл молока та 100 г цукру. Виливаємо у форму, змащену олією. Зверху прикрашаємо будь-якими фруктами (в цьому випадку бананами) або ягодами. Випікаємо пиріг близько 30 хвилин при 180С.
Смачно й у гарячому вигляді, й у холодному. До речі, дуже зручно брати із собою.
Вівсянка — це ідеальний сніданок, дуже корисний та смачний. Тому цікаво знати, що буде з нашим тілом, якщо вівсянку їсти щоранку.
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