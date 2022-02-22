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Так овсянку вы еще не готовили: самый вкусный и необычный рецепт

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Пирог из овсяных хлопьев - рецепт
Пирог из овсяных хлопьев - рецепт

Вроде продукты, свойственные завтраку, а в итоге получается пирог

С овсянки можно приготовить такие пироги, которые только душа пожелает! Например, ранее мы публиковали рецепт овсяного пирога с яблоками. Такие сладкие блюда имеют множество рецептов, каждый из которых отличается от обычной выпечки не только вкусом, но и пользой для организма, так как овсянка малокалорийна, что способствует похудению.

В этот раз предлагаем приготовить овсяный пирог с бананом и ягодами. Рецептом поделились кулинарные блогеры Ольга и Елена с ником leniviy_kulinar в Инстаграме.

Такой пирог отлично зайдет в качестве завтрака или перекуса.

Способ приготовления:

Смешиваем 200 гр овсянки, пару яиц, 200 мл молока и 100 гр сахара. Выливаем в форму, смазанную растительным маслом. Сверху украшаем любыми фруктами (в данном случае бананами) или ягодами. Выпекаем пирог около 30 минут при 180С.

Вкусно и в горячем виде, и в холодном. Кстати, очень удобно брать с собой.

Овсянка — это идеальный завтрак, очень полезный и вкусный. Поэтому интересно знать, что будет с нашим телом, если овсянку есть каждое утро.

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#Рецепты #Овсянка
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