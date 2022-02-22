Так овсянку вы еще не готовили: самый вкусный и необычный рецепт
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Вроде продукты, свойственные завтраку, а в итоге получается пирог
С овсянки можно приготовить такие пироги, которые только душа пожелает! Например, ранее мы публиковали рецепт овсяного пирога с яблоками. Такие сладкие блюда имеют множество рецептов, каждый из которых отличается от обычной выпечки не только вкусом, но и пользой для организма, так как овсянка малокалорийна, что способствует похудению.
В этот раз предлагаем приготовить овсяный пирог с бананом и ягодами. Рецептом поделились кулинарные блогеры Ольга и Елена с ником leniviy_kulinar в Инстаграме.
Такой пирог отлично зайдет в качестве завтрака или перекуса.
Способ приготовления:
Смешиваем 200 гр овсянки, пару яиц, 200 мл молока и 100 гр сахара. Выливаем в форму, смазанную растительным маслом. Сверху украшаем любыми фруктами (в данном случае бананами) или ягодами. Выпекаем пирог около 30 минут при 180С.
Вкусно и в горячем виде, и в холодном. Кстати, очень удобно брать с собой.
Овсянка — это идеальный завтрак, очень полезный и вкусный. Поэтому интересно знать, что будет с нашим телом, если овсянку есть каждое утро.
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