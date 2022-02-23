Можно есть на следующий день: простой рецепт самой вкусной соленой рыбы

Приготовьте самую вкусную соленую рыбу на бутерброды у себя дома

Кто из нас не любит время от времени побаловать себя красной рыбкой. Это не только очень вкусно, но и очень полезно, ведь рыба — это источник многих полезных элементов, необходимых для здоровья человека. Однако цены на готовую соленую рыбу в магазине могут кусаться, именно поэтому, советуем вам попробовать засолить красную рыбу самостоятельно. Тем более, что сделать это очень просто, а готово к употреблению лакомство будет уже на следующий день.

Рецептом соленой рыбы поделилась фуд-блогер liza_tasty_blog на своей странице в Инстаграм.

Рецепт соленой красной рыбы

Ингредиенты:

1 кг филе красной рыбы

Соль 2 ст.л

Сахар 1 ч.л.

Укроп (у меня сушеный) 2 ст.л

Сок половины лимона

Способ приготовления:

Смешивайте соль, сахар, укроп и сок лимона. Натрите рыбу этой смесью. Отправьте в холодильник минимум на сутки.

Обратите внимание: рыба готова к употреблению уже на следующий день. В таком случае она получается малосольная. Если выдержать двое суток, то рыба будет более солёная. Благодаря соли из рыбы выйдет вся ненужная жидкость и она получится очень вкусной и нежной. Хранить рыбу необходимо в чистом стеклянном контейнере в холодильнике.

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