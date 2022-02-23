Можна їсти наступного дня: простий рецепт найсмачнішої солоної риби
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 12
Приготуйте найсмачнішу солону рибу на бутерброди у себе вдома
Хто з нас не любить іноді побалувати себе червоною рибкою. Це не тільки дуже смачно, але й дуже корисно, адже риба – це джерело багатьох корисних елементів, необхідних здоров’ю людини. Проте ціни на готову солону рибу в магазині можуть кусатися, саме тому радимо спробувати засолити червону рибу самостійно. Тим більше, що зробити це дуже просто, а готовим до вживання смаколик буде вже наступного дня.
Рецептом солоної риби поділилася фуд-блогер liza_tasty_blog на своїй сторінці Інстаграм.
Рецепт солоної червоної риби
Інгредієнти:
- 1 кг філе червоної риби
- Сіль 2 ст.л
- Цукор 1 ч. л.
- Кріп (у мене сушений) 2 ст.л
- Сік половини лимона
Спосіб приготування:
- Змішайте сіль, цукор, кріп та сік лимона.
- Натріть рибу цією сумішшю. Відправте в холодильник щонайменше на добу.
Зверніть увагу: риба готова до вживання вже наступного дня. У такому разі вона виходить малосольна. Якщо витримати дві доби, то риба буде більш солона. Завдяки солі з риби вийде вся непотрібна рідина і вона вийде дуже смачною та ніжною. Зберігати рибу необхідно у чистому скляному контейнері у холодильнику.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом найсмачніших хрумких конвертиків із сиром та яйцем.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-