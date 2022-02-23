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Можна їсти наступного дня: простий рецепт найсмачнішої солоної риби

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Солоний лосось за цим рецептом буде готовий вже за добу Новина оновлена 23 лютого 2022, 12:08
Солоний лосось за цим рецептом буде готовий вже за добу

Приготуйте найсмачнішу солону рибу на бутерброди у себе вдома

Хто з нас не любить іноді побалувати себе червоною рибкою. Це не тільки дуже смачно, але й дуже корисно, адже риба – це джерело багатьох корисних елементів, необхідних здоров’ю людини. Проте ціни на готову солону рибу в магазині можуть кусатися, саме тому радимо спробувати засолити червону рибу самостійно. Тим більше, що зробити це дуже просто, а готовим до вживання смаколик буде вже наступного дня.

Рецептом солоної риби поділилася фуд-блогер liza_tasty_blog на своїй сторінці Інстаграм.

Рецепт солоної червоної риби

Інгредієнти:

  • 1 кг філе червоної риби
  • Сіль 2 ст.л
  • Цукор 1 ч. л.
  • Кріп (у мене сушений) 2 ст.л
  • Сік половини лимона

Спосіб приготування:

  1. Змішайте сіль, цукор, кріп та сік лимона.
  2. Натріть рибу цією сумішшю. Відправте в холодильник щонайменше на добу.

Зверніть увагу: риба готова до вживання вже наступного дня. У такому разі вона виходить малосольна. Якщо витримати дві доби, то риба буде більш солона. Завдяки солі з риби вийде вся непотрібна рідина і вона вийде дуже смачною та ніжною. Зберігати рибу необхідно у чистому скляному контейнері у холодильнику.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом найсмачніших хрумких конвертиків із сиром та яйцем.

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#Рецепт #Риба
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