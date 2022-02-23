Можна їсти наступного дня: простий рецепт найсмачнішої солоної риби

Приготуйте найсмачнішу солону рибу на бутерброди у себе вдома

Хто з нас не любить іноді побалувати себе червоною рибкою. Це не тільки дуже смачно, але й дуже корисно, адже риба – це джерело багатьох корисних елементів, необхідних здоров’ю людини. Проте ціни на готову солону рибу в магазині можуть кусатися, саме тому радимо спробувати засолити червону рибу самостійно. Тим більше, що зробити це дуже просто, а готовим до вживання смаколик буде вже наступного дня.

Рецептом солоної риби поділилася фуд-блогер liza_tasty_blog на своїй сторінці Інстаграм.

Рецепт солоної червоної риби

Інгредієнти:

1 кг філе червоної риби

Сіль 2 ст.л

Цукор 1 ч. л.

Кріп (у мене сушений) 2 ст.л

Сік половини лимона

Спосіб приготування:

Змішайте сіль, цукор, кріп та сік лимона. Натріть рибу цією сумішшю. Відправте в холодильник щонайменше на добу.

Зверніть увагу: риба готова до вживання вже наступного дня. У такому разі вона виходить малосольна. Якщо витримати дві доби, то риба буде більш солона. Завдяки солі з риби вийде вся непотрібна рідина і вона вийде дуже смачною та ніжною. Зберігати рибу необхідно у чистому скляному контейнері у холодильнику.

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