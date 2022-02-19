"Мурманське сало": розкритий особливий спосіб засолювання скумбрії, яка тане в роті
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Особливий посол скумбрії раніше був дуже поширений
Скумбрію "по 8 гривень" за кг зі слів дружини президента України Володимира Зеленського з гумором згадуватимуть ще дуже довго. Адже з цієї рибки можна приготувати багато різноманітних страв: скумбрію можна запекти в духовці або засолити. Знамените "Мурманське сало" продовжують цінувати за смак і простоту приготування.
Рецептом особливого посолу скумбрії в Інстаграмі поділився кулінарний блогер Culinary Maniac.
Як приготувати "Мурманське сало"
Інгредієнти:
- Скумбрія (свіжоморожена) — 1 шт.
- Сіль — 1 ст. л.
- Перець чорний мелений — 0,5 ч.л.
- Кріп (невеликий пучок)
- Часник — 2-3 зубчики
- Рослинна олія (ароматна) — 30 мл.
Приготування:
- Скумбрію миємо, відрізаємо голову, хвіст, плавники. Ріжемо навпіл, прибираємо нутрощі та кісточки.
- Трохи солимо і перчимо кожну частину.
- Змішуємо в блендері часник, олію та кріп. Суміш, що вийшла, розподіляємо по всій поверхні скумбрії.
- Кладемо одну половину філе на іншу і замотуємо разом харчовою плівкою.
- Відправляємо в морозилку лише на 2 години й можна пробувати.
Раніше Євген Клопотенко розповів, як запекти скумбрію, щоб було легко та смачно.
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