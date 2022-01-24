"Дуже прикольний спосіб": Клопотенко розповів, як легко запекти скумбрію (відео)

Переможець "МастерШефа" поділився легким рецептом

Український шеф-кухар, переможець п’ятого сезону популярного проекту "МастерШеф" Євген Клопотенко, шкільне меню якого викликало багато суперечок у мережі, розповів, як приготувати скумбрію, щоб було легко та смачно.

Це буде скумбрія, запечена в духовці з великою кількістю червоної цибулі. "Дуже прикольний спосіб", — ділиться Клопотенко.

Як приготувати запечену скумбрію з червоною цибулею в духовці

Інгредієнти:

3 скумбрії

500 г червоної цибулі (6-8 шт.)

3 зубчики часнику

5 ст. л. оливкової олії

6 ст. л. винного оцту (або 1-2 ст. л. столового оцту 9%)

сіль та перець за смаком

Спосіб приготування:

Очистіть 500 г червоної цибулі і наріжте півкільцями. Розігрійте сковороду із 5 ст. л. оливкової олії та викладіть цибулю. Смажте 3 хвилини на середньому вогні, постійно помішуючи. Далі вкиньте 3 зубчики часнику і влийте 6 ст. л. винного оцту. Випарюйте винний оцет, тушкуйте цибулю ще приблизно пару хвилин. Перекладіть цибулю у форму для запікання, а зверху викладіть 3 скумбрія черевцями вниз. Присипте зверху сіллю та перцем за смаком. Запікайте рибу приблизно 40 хвилин за температури 190 градусів.

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