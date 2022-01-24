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"Дуже прикольний спосіб": Клопотенко розповів, як легко запекти скумбрію (відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Запечена скумбрія з червоною цибулею в духовці Новина оновлена 24 січня 2022, 11:35
Запечена скумбрія з червоною цибулею в духовці

Переможець "МастерШефа" поділився легким рецептом

Український шеф-кухар, переможець п’ятого сезону популярного проекту "МастерШеф" Євген Клопотенко, шкільне меню якого викликало багато суперечок у мережі, розповів, як приготувати скумбрію, щоб було легко та смачно.

Це буде скумбрія, запечена в духовці з великою кількістю червоної цибулі. "Дуже прикольний спосіб", — ділиться Клопотенко.

Як приготувати запечену скумбрію з червоною цибулею в духовці

Інгредієнти:

  • 3 скумбрії
  • 500 г червоної цибулі (6-8 шт.)
  • 3 зубчики часнику
  • 5 ст. л. оливкової олії
  • 6 ст. л. винного оцту (або 1-2 ст. л. столового оцту 9%)
  • сіль та перець за смаком

Спосіб приготування:

  1. Очистіть 500 г червоної цибулі і наріжте півкільцями.
  2. Розігрійте сковороду із 5 ст. л. оливкової олії та викладіть цибулю. Смажте 3 хвилини на середньому вогні, постійно помішуючи. Далі вкиньте 3 зубчики часнику і влийте 6 ст. л. винного оцту. Випарюйте винний оцет, тушкуйте цибулю ще приблизно пару хвилин.
  3. Перекладіть цибулю у форму для запікання, а зверху викладіть 3 скумбрія черевцями вниз. Присипте зверху сіллю та перцем за смаком.
  4. Запікайте рибу приблизно 40 хвилин за температури 190 градусів.

Якщо вам до вподоби інші страви, то цікавий рецепт грибного пирога з листкового тіста чудово вам підійде. Як приготувати – раніше розповів та показав Євген Клопотенко.

Теги:
#Рецепти #Риби #Скумбрія #Євген Клопотенко
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