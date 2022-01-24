"Дуже прикольний спосіб": Клопотенко розповів, як легко запекти скумбрію (відео)
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Переможець "МастерШефа" поділився легким рецептом
Український шеф-кухар, переможець п’ятого сезону популярного проекту "МастерШеф" Євген Клопотенко, шкільне меню якого викликало багато суперечок у мережі, розповів, як приготувати скумбрію, щоб було легко та смачно.
Це буде скумбрія, запечена в духовці з великою кількістю червоної цибулі. "Дуже прикольний спосіб", — ділиться Клопотенко.
Як приготувати запечену скумбрію з червоною цибулею в духовці
Інгредієнти:
- 3 скумбрії
- 500 г червоної цибулі (6-8 шт.)
- 3 зубчики часнику
- 5 ст. л. оливкової олії
- 6 ст. л. винного оцту (або 1-2 ст. л. столового оцту 9%)
- сіль та перець за смаком
Спосіб приготування:
- Очистіть 500 г червоної цибулі і наріжте півкільцями.
- Розігрійте сковороду із 5 ст. л. оливкової олії та викладіть цибулю. Смажте 3 хвилини на середньому вогні, постійно помішуючи. Далі вкиньте 3 зубчики часнику і влийте 6 ст. л. винного оцту. Випарюйте винний оцет, тушкуйте цибулю ще приблизно пару хвилин.
- Перекладіть цибулю у форму для запікання, а зверху викладіть 3 скумбрія черевцями вниз. Присипте зверху сіллю та перцем за смаком.
- Запікайте рибу приблизно 40 хвилин за температури 190 градусів.
Якщо вам до вподоби інші страви, то цікавий рецепт грибного пирога з листкового тіста чудово вам підійде. Як приготувати – раніше розповів та показав Євген Клопотенко.
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