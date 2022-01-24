"Очень прикольный способ": Клопотенко рассказал, как легко запечь скумбрию (видео)
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Победитель "МастерШефа" поделился легким рецептом
Украинский шеф-повар, победитель пятого сезона популярного проекта "МастерШеф" Евгений Клопотенко, школьное меню которого вызвало много споров в сети, рассказал, как приготовить скумбрию, чтобы было легко и вкусно.
Это будет скумбрия, запеченная в духовом шкафу с большим количеством красного лука. "Очень прикольный способ", — делится Клопотенко.
Как приготовить запеченную скумбрию с красным луком в духовке
Ингредиенты:
- 3 скумбрии
- 500 г красного лука (6-8 шт.)
- 3 зубчика чеснока
- 5 ст. л. оливкового масла
- 6 ст. л. винного уксуса (или 1-2 ст. л. столового уксуса 9%)
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите 500 г красного лука и нарежьте полукольцами.
- Разогрейте сковороду из 5 ст. л. оливкового масла и выложите лук. Жарьте 3 минуты на среднем огне, постоянно помешивая. Вкиньте 3 зубчика чеснока и влейте 6 ст. л. винного уксуса. Выпаривайте винный уксус, тушите лук еще примерно пару минут.
- Переложите лук в форму для запекания, а сверху выложите 3 скумбрия брюшками вниз. Присыпьте сверху солью и перцем по вкусу.
- Запекайте рыбу примерно 40 минут при температуре 190 градусов.
Если вам по нраву другие блюда, то интересный рецепт грибного пирога из слоеного теста прекрасно вам подойдет. Как приготовить — ранее рассказал и показал Евгений Клопотенко.
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