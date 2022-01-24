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"Очень прикольный способ": Клопотенко рассказал, как легко запечь скумбрию (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Запеченная скумбрия с красным луком в духовке Новость обновлена 24 января 2022, 11:35
Запеченная скумбрия с красным луком в духовке

Победитель "МастерШефа" поделился легким рецептом

Украинский шеф-повар, победитель пятого сезона популярного проекта "МастерШеф" Евгений Клопотенко, школьное меню которого вызвало много споров в сети, рассказал, как приготовить скумбрию, чтобы было легко и вкусно.

Это будет скумбрия, запеченная в духовом шкафу с большим количеством красного лука. "Очень прикольный способ", — делится Клопотенко.

Как приготовить запеченную скумбрию с красным луком в духовке

Ингредиенты:

  • 3 скумбрии
  • 500 г красного лука (6-8 шт.)
  • 3 зубчика чеснока
  • 5 ст. л. оливкового масла
  • 6 ст. л. винного уксуса (или 1-2 ст. л. столового уксуса 9%)
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите 500 г красного лука и нарежьте полукольцами.
  2. Разогрейте сковороду из 5 ст. л. оливкового масла и выложите лук. Жарьте 3 минуты на среднем огне, постоянно помешивая. Вкиньте 3 зубчика чеснока и влейте 6 ст. л. винного уксуса. Выпаривайте винный уксус, тушите лук еще примерно пару минут.
  3. Переложите лук в форму для запекания, а сверху выложите 3 скумбрия брюшками вниз. Присыпьте сверху солью и перцем по вкусу.
  4. Запекайте рыбу примерно 40 минут при температуре 190 градусов.

Если вам по нраву другие блюда, то интересный рецепт грибного пирога из слоеного теста прекрасно вам подойдет. Как приготовить — ранее рассказал и показал Евгений Клопотенко.

Теги:
#Рецепты #Рыбы #Скумбрия #Евгений Клопотенко
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