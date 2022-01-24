"Очень прикольный способ": Клопотенко рассказал, как легко запечь скумбрию (видео)

Победитель "МастерШефа" поделился легким рецептом

Украинский шеф-повар, победитель пятого сезона популярного проекта "МастерШеф" Евгений Клопотенко, школьное меню которого вызвало много споров в сети, рассказал, как приготовить скумбрию, чтобы было легко и вкусно.

Это будет скумбрия, запеченная в духовом шкафу с большим количеством красного лука. "Очень прикольный способ", — делится Клопотенко.

Как приготовить запеченную скумбрию с красным луком в духовке

Ингредиенты:

3 скумбрии

500 г красного лука (6-8 шт.)

3 зубчика чеснока

5 ст. л. оливкового масла

6 ст. л. винного уксуса (или 1-2 ст. л. столового уксуса 9%)

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Очистите 500 г красного лука и нарежьте полукольцами. Разогрейте сковороду из 5 ст. л. оливкового масла и выложите лук. Жарьте 3 минуты на среднем огне, постоянно помешивая. Вкиньте 3 зубчика чеснока и влейте 6 ст. л. винного уксуса. Выпаривайте винный уксус, тушите лук еще примерно пару минут. Переложите лук в форму для запекания, а сверху выложите 3 скумбрия брюшками вниз. Присыпьте сверху солью и перцем по вкусу. Запекайте рыбу примерно 40 минут при температуре 190 градусов.

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