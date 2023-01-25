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"Мурманское сало": раскрыт особый способ засолки скумбрии, которая тает во рту

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
"Мурманское сало" - рецепт Новость обновлена 25 января 2023, 15:30
"Мурманское сало" - рецепт. Фото steaklovers.menu

Особый посол скумбрии ранее был очень распространен

Скумбрию "по 8 гривен" за кг со слов жены президента Украины Владимира Зеленского будут с юмором вспоминать еще очень долго. А ведь из этой рыбки можно приготовить много разнообразных блюд: скумбрию можно запечь в духовке или засолить. Знаменитое "Мурманское сало" продолжают ценить за вкус и простоту приготовления.

Рецептом особого посола скумбрии в Инстаграме поделился кулинарный блогер Culinary Maniac.

Как приготовить "Мурманское сало"

Ингредиенты:

  • Скумбрия (свежемороженная) — 1 шт.
  • Соль — 1 ст. л.
  • Перец чёрный молотый — 0.5 ч.л.
  • Укроп (небольшой пучок)
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Растительное масло (ароматное) — 30 мл.

Приготовление:

  1. Скумбрию моем, отрезаем голову, хвост, плавники. Режем пополам, убираем внутренности и косточки.
  2. Немного солим и перчим каждую часть.
  3. Смешиваем в блендере чеснок, масло и укроп. Получившуюся смесь распределяем по всей поверхности скумбрии.
  4. Кладем одну половину филе на другую и заматываем вместе пищевой пленкой.
  5. Отправляем в морозилку всего на 2 часа и можно пробовать.

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как запечь скумбрию, чтобы было легко и вкусно.

Теги:
#Рыба #Рецепты #Закуски #Сало #Скумбрия