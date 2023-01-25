"Мурманское сало": раскрыт особый способ засолки скумбрии, которая тает во рту
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Особый посол скумбрии ранее был очень распространен
Скумбрию "по 8 гривен" за кг со слов жены президента Украины Владимира Зеленского будут с юмором вспоминать еще очень долго. А ведь из этой рыбки можно приготовить много разнообразных блюд: скумбрию можно запечь в духовке или засолить. Знаменитое "Мурманское сало" продолжают ценить за вкус и простоту приготовления.
Рецептом особого посола скумбрии в Инстаграме поделился кулинарный блогер Culinary Maniac.
Как приготовить "Мурманское сало"
Ингредиенты:
- Скумбрия (свежемороженная) — 1 шт.
- Соль — 1 ст. л.
- Перец чёрный молотый — 0.5 ч.л.
- Укроп (небольшой пучок)
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Растительное масло (ароматное) — 30 мл.
Приготовление:
- Скумбрию моем, отрезаем голову, хвост, плавники. Режем пополам, убираем внутренности и косточки.
- Немного солим и перчим каждую часть.
- Смешиваем в блендере чеснок, масло и укроп. Получившуюся смесь распределяем по всей поверхности скумбрии.
- Кладем одну половину филе на другую и заматываем вместе пищевой пленкой.
- Отправляем в морозилку всего на 2 часа и можно пробовать.
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