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"Мурманське сало": розкритий особливий спосіб засолювання скумбрії, яка тане в роті

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
"Мурманський сало" — рецепт Новина оновлена 25 січня 2023, 16:17
"Мурманський сало" — рецепт. Фото steaklovers.menu

Особливий посол скумбрії раніше був дуже поширений

Скумбрію "по 8 гривень" за кг зі слів дружини президента України Володимира Зеленського з гумором згадуватимуть ще дуже довго. Адже з цієї рибки можна приготувати багато різноманітних страв: скумбрію можна запекти в духовці або засолити. Знамените "Мурманське сало" продовжують цінувати за смак і простоту приготування.

Рецептом особливого посолу скумбрії в Інстаграмі поділився кулінарний блогер Culinary Maniac.

Як приготувати "Мурманське сало"

Інгредієнти:

  • Скумбрія (свіжоморожена) — 1 шт.
  • Сіль — 1 ст. л.
  • Перець чорний мелений — 0,5 ч.л.
  • Кріп (невеликий пучок)
  • Часник — 2-3 зубчики
  • Рослинна олія (ароматна) — 30 мл.

Приготування:

  1. Скумбрію миємо, відрізаємо голову, хвіст, плавники. Ріжемо навпіл, прибираємо нутрощі та кісточки.
  2. Трохи солимо і перчимо кожну частину.
  3. Змішуємо в блендері часник, олію та кріп. Суміш, що вийшла, розподіляємо по всій поверхні скумбрії.
  4. Кладемо одну половину філе на іншу і замотуємо разом харчовою плівкою.
  5. Відправляємо в морозилку лише на 2 години й можна пробувати.

Раніше Євген Клопотенко розповів, як запекти скумбрію, щоб було легко та смачно.

Теги:
#Риба #Рецепти #Закуски #Сало #Скумбрія