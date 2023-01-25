"Мурманське сало": розкритий особливий спосіб засолювання скумбрії, яка тане в роті

Особливий посол скумбрії раніше був дуже поширений

Скумбрію "по 8 гривень" за кг зі слів дружини президента України Володимира Зеленського з гумором згадуватимуть ще дуже довго. Адже з цієї рибки можна приготувати багато різноманітних страв: скумбрію можна запекти в духовці або засолити. Знамените "Мурманське сало" продовжують цінувати за смак і простоту приготування.

Рецептом особливого посолу скумбрії в Інстаграмі поділився кулінарний блогер Culinary Maniac.

Як приготувати "Мурманське сало"

Інгредієнти:

Скумбрія (свіжоморожена) — 1 шт.

Сіль — 1 ст. л.

Перець чорний мелений — 0,5 ч.л.

Кріп (невеликий пучок)

Часник — 2-3 зубчики

Рослинна олія (ароматна) — 30 мл.

Приготування:

Скумбрію миємо, відрізаємо голову, хвіст, плавники. Ріжемо навпіл, прибираємо нутрощі та кісточки. Трохи солимо і перчимо кожну частину. Змішуємо в блендері часник, олію та кріп. Суміш, що вийшла, розподіляємо по всій поверхні скумбрії. Кладемо одну половину філе на іншу і замотуємо разом харчовою плівкою. Відправляємо в морозилку лише на 2 години й можна пробувати.

Раніше Євген Клопотенко розповів, як запекти скумбрію, щоб було легко та смачно.