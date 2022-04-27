Секретный ингредиент, который сделает ваш борщ незабываемо вкусным
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Чтобы приготовить вкусное блюдо, нужно знать несколько "секретиков".
Вкусный, наваристый борщ — одно из основных блюд традиционной украинской кухни. Несмотря на "классический" рецепт, у каждой хозяйки есть свои "тайные" ингредиенты и различные секреты и лайфхаки, как сделать борщ еще вкуснее. Напомним, что украинский борщ находится в топ-20 самых вкусных первых блюд мира.
Какие продукты еще можно добавить к "стандартному" набору овощей для борща, чтобы сделать его вкус еще ярче, пишет Ukr.Media.
Что добавить в борщ, чтобы он был вкуснее
- Ягоды
Чтобы нейтрализовать сладость томатов, моркови и других овощей в борщ можно добавить кислые ягоды: калину, бруснику или клюкву. Перед тем, как добавить ягоды в блюдо нужно их довести до кашеобразного состояния. Ягодное пюре можно добавлять как прямо в кастрюлю, так и к зажарке.
- Рассол
Рассол в рассольнике звучит логично, однако при чем тут борщ. Оказывается, кислота рассола способствует сохранению цвета борща, и также помогает избавиться от сладкого вкуса, придав борщу кислинку. На каждый литр воды нужно добавлять по 100 мл рассола. Обычно жидкость добавляют при обжаривании свеклы.
- Масло
Чтобы борщ не был "пустым" и не наваристым, то можно в него добавить кусочек сливочного масла. Также этот продукт сохраняет красного цвет блюда.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, как в украинском правительстве хотят популяризовать борщ и другие национальные блюда на мировом уровне. Еще раньше появилась инициатива касаемо введения в календарь специального "вкусного" праздника, которым может стать День украинского борща.
Также мы рассказывали, какой секретный ингредиент предлагают добавлять хозяйкам в борщ, чтобы он был самым вкусным.
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