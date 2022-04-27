Секретный ингредиент, который сделает ваш борщ незабываемо вкусным

Чтобы приготовить вкусное блюдо, нужно знать несколько "секретиков".

Вкусный, наваристый борщ — одно из основных блюд традиционной украинской кухни. Несмотря на "классический" рецепт, у каждой хозяйки есть свои "тайные" ингредиенты и различные секреты и лайфхаки, как сделать борщ еще вкуснее. Напомним, что украинский борщ находится в топ-20 самых вкусных первых блюд мира.

Какие продукты еще можно добавить к "стандартному" набору овощей для борща, чтобы сделать его вкус еще ярче, пишет Ukr.Media.

Что добавить в борщ, чтобы он был вкуснее

Ягоды

Чтобы нейтрализовать сладость томатов, моркови и других овощей в борщ можно добавить кислые ягоды: калину, бруснику или клюкву. Перед тем, как добавить ягоды в блюдо нужно их довести до кашеобразного состояния. Ягодное пюре можно добавлять как прямо в кастрюлю, так и к зажарке.

Рассол

Рассол в рассольнике звучит логично, однако при чем тут борщ. Оказывается, кислота рассола способствует сохранению цвета борща, и также помогает избавиться от сладкого вкуса, придав борщу кислинку. На каждый литр воды нужно добавлять по 100 мл рассола. Обычно жидкость добавляют при обжаривании свеклы.

Масло

Чтобы борщ не был "пустым" и не наваристым, то можно в него добавить кусочек сливочного масла. Также этот продукт сохраняет красного цвет блюда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как в украинском правительстве хотят популяризовать борщ и другие национальные блюда на мировом уровне. Еще раньше появилась инициатива касаемо введения в календарь специального "вкусного" праздника, которым может стать День украинского борща.

Также мы рассказывали, какой секретный ингредиент предлагают добавлять хозяйкам в борщ, чтобы он был самым вкусным.