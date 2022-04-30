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Не спешите выбрасывать: рецепт хрустящих гренок из зачерствевшей паски

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Хрустящие гренки Новость обновлена 30 апреля 2022, 16:32
Хрустящие гренки

Пасхальный хлеб является основой для многих вкусных блюд

Спустя несколько дней после Пасхи многие хозяйки задаются вопросом, куда девать паски уже не первой свежести. Так как пасхальный хлеб выбрасывать нельзя, из него можно приготовить много замечательных блюд к столу. Вкусные паски могут стать основой для бисквита, хрустящих гренок. Об их приготовлении и рассказываем в этом материале.

Рецептом гренок с хрустящей корочкой из паски поделились на сайте vazhnoznat.com.

Что приготовить из черствой пасхи: гренки

Ингредиенты:

  • пасха
  • 0,5 стакана молока
  • 1–2 ст. л. сахара
  • 1–2 яйца
  • масло для жарки

Приготовление:

  1. Паску нарежьте на мелкие кусочки.
  2. Молоко, яйца и сахар взбейте до однородности.
  3. Кусочки пасхального хлеба по очереди окунайте в смесь и выкладывайте на сковороду с разогретыми сливочным или растительным маслом.
  4. Жарьте гренки до золотистого цвета с двух сторон.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт паски в микроволновке на 5 минут.

Теги:
#Рецепты #Паска #Гренки
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